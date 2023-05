A Trieste il primo museo dedicato a talenti esordienti moda

Ha inaugurato oggi a Trieste, alla presenza del sottosegretario di Stato al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni Its Arcademy - Museum of Art in Fashion, primo museo della moda contemporanea in Italia e unico dedicato alla creatività dei talenti emergenti. Presenti alla cerimonia il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, l’assessore della Regione Friuli-Venezia Giulia, Alessia Rosolen, il cfo di Generali Group, Cristiano Borean e il presidente della Fondazione CrTrieste, Massimo Paniccia, insieme al presidente di Fondazione Its, Barbara Franchin.

Its Arcademy è uno spazio espositivo di respiro internazionale, luogo di scambio, sperimentazione, educazione e formazione all’intersezione tra moda, arte e cultura. Ospiterà mostre internazionali, la prima delle quali a cura dell’autorevole storico della moda Olivier Saillard, che ha partecipato al dibattito. Vuole far vivere ai visitatori un’esperienza unica, immersa nella creatività, alla scoperta dei progetti e delle storie dei più entusiasmanti talenti del design degli ultimi vent’anni.

“Its Arcademy - dice Barbara Franchin, presidente e direttore artistico di Fondazione Its - è il frutto di oltre venti anni di ricerca e dialogo con le ultime generazioni di creativi, scovati nelle scuole di tutto il mondo, seguiti, portati infine a Trieste e resi parte di una famiglia che continua a crescere. L’archivio di Its Arcademy è un racconto in divenire dei tempi e di come la creatività ha reagito a un contesto storico e culturale in continua mutazione. Sistematizzare questo patrimonio per aprirlo al pubblico più ampio è una missione che sentiamo profondamente. L’osservatorio di Its Arcademy è insieme storia e avvenire. E' un progetto a porte aperte nel quale il visitatore è invitato a scoprire, lasciando che a guidarlo sia la sorpresa. L’intero progetto è in definitiva conservativo e propositivo. Nel conservare ed esporre idee e prodotti creativi esprime il desiderio di aprire un varco, attivando un flusso: creatività che stimola connessioni e pensieri, in maniera continua e proficua.”

Its Arcademy ospita una collezione senza paragoni al mondo, composta da 14.758 portfolio, 1.089 abiti, 163 accessori, 118 gioielli e oltre 700 opere fotografiche, un patrimonio creativo rarissimo perché formato da opere prime. Progetti radicali e innovativi, liberi da logiche commerciali, raccolti nelle venti edizioni di Its Contest, uno dei più importanti concorsi al mondo dedicato alla moda contemporanea e finalmente visibili al pubblico. Ogni pezzo raccolto, protetto e conservato narra una storia, un racconto personale e artistico, che si mette in relazione col visitatore per ispirare e stimolare la creatività che ognuno ha dentro di sé. Its Arcademy è anche un luogo di formazione e educazione che propone corsi, laboratori e workshop rivolti a un ampio spettro di pubblico: da chi studia moda e design, agli studenti di scuole di ogni ordine e grado, fino ai semplici curiosi, le famiglie, i bambini. Tra i tutor molti finalisti delle precedenti edizioni di Its, che torneranno a Trieste rimettendo in circolo saperi, talenti e competenze.

Il progetto, sostenuto in tutto il suo percorso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che ne condivide la filosofia fondante, mette in sinergia pubblico e privato, contribuendo a riportare Trieste alla sua vocazione storica di centro dell’Europa. Its Arcademy è ospitata in un palazzo di fine ottocento nel cuore del centro cittadino, progettato dall’architetto Enrico Nordio e inaugurato nel 1894, i cui spazi sono stati ridisegnati per la loro nuova destinazione culturale. Sede storica della Cassa Di Risparmio di Trieste, ora della Fondazione CrTrieste, che ne ha concesso l’uso. Dal 18 aprile prossimo al 4 febbraio 2024, è possibile visitare la mostra inaugurale 'The First Exhibition - 20 Years of Contemporary Fashion Evolution', che gode del patrocinio del ministero della Cultura e traccia l’evoluzione della creatività contemporanea. E’ curata da Olivier Saillard, storico della moda e per molti anni direttore del Palais Galliera, uno dei più importanti musei della moda al mondo.

Cento le opere esposte, scelte dal curatore nella collezione di Its Arcademy e organizzate in sei sezioni, ognuna delle quali rappresenta un tema o una corrente artistica universale: espressionisti, neo futuristi, astrazioni liriche, Art Brut, figurazioni libere e autoritratti. I visitatori potranno ammirare alcuni esempi delle prime creazioni di nomi entrati nella storia del design contemporaneo, come Demna (direttore creativo di Balenciaga), Matthieu Blazy (direttore creativo di Bottega Veneta), Justin Smith (prolifico cappellaio inglese scelto da Amal Clooney per le nozze e prediletto dal cinema), Thomasine Barnekow (guantaia svedese il cui atelier parigino ha prodotto creazioni per star come Beyoncé, Cate Blanchett, JLo, Billie Eilish e per Lily Collins e il cast della serie Netflix ‘Emily In Paris’), Richard Quinn (primo stilista a ricevere il premio per il design istituito dalla Regina Elisabetta II nel 2018) e la giapponese Maiko Takeda (il cui copricapo in mostra appare sulla copertina dell’album ‘Vulnicura’ della cantante islandese Bjork).