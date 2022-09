A tu per tu con Jay Kristoff

16 settembre 2022. In occasione dell’uscita italiana della trilogia "LIFEL1K3 SERIES", in libreria per Mondadori dal 18 ottobre, Jay Kristoff torna in Italia il 29 e 30 ottobre per incontrare i suoi fan a Lucca Comics & Games.

Durante la manifestazione l’autore di "Nevernight" dedicherà agli appassionati presenti incontri, panel e momenti di firmacopie, ma solo dieci super fan potranno partecipare all’incontro esclusivo che si svolgerà domenica 30 ottobre.

I dieci fortunati saranno estratti a sorte tra tutti quelli che risponderanno correttamente alle cinque domande che lo stesso Kristoff porrà loro nelle stories di Lucca Comics & Games. Basterà inserire la risposta corretta nel box domanda che troverete nei giorni 21 e 26 settembre e 1, 4 e 10 ottobre.

Il 18 ottobre, giorno di uscita della trilogia, saranno annunciati i dieci super fan che saranno attesi a Lucca Comics & Games per l’incontro esclusivo. Per partecipare non sarà richiesto il biglietto della manifestazione, ma solamente di esibire la conferma valida per una sola persona che riceveranno nei giorni prima.