A tutta Hasbro!

L’appuntamento di Hasbro per i suoi fan raddoppia e si allarga lo spazio dove si potranno trovare i prodotti del gruppo. A cominciare dal padiglione Carducci, dove i giocatori di tutta la Penisola sono chiamati a immergersi nei mondi di “HeroQuest” e della casa del terrore di “Betrayalat House on the Hill”.

Oltre ai giochi, allo stand Hasbro si potrà partecipare a tante attività, come sfidare e interagire con gli influencer di Crossover Universo Nerd oppure provare le imprese scritte in esclusiva dal Master of Masters Andrea Rossi sulla nuova espansione, “HeroQuest Frozen Horror”, che guiderà lui in persona o, ancora, dipingere le iconiche miniature in compagnia di esperti artisti.

In piazza Santa Maria, invece, prende post il monografico di Hasbro con attività spettacolari e ingaggianti legate alle più importanti proprietà intellettuali: “Avengers”, “Spider-Man”, “Black Panther”, “Star Wars” e, dedicato ai fan del gioco di ruolo, “Dungeons& Dragons”.

Proprio in attesa del film di D&D, Hasbro FAN sarà presente a Lucca Comics & Games con una riproduzione in scala 1:1 del celebre Cubo Gelatinoso, e sarà possibile entrarci e attraversarlo.

Nell'area streaming dello stand, invece, ogni giorno si svolgeranno unboxing live di repliche esclusive con famosi contentcreators come @victorlaszlo88, @andreabellusci e molti altri.