A Tychy al via produzione di serie nuova Jeep Avenger

Già forte interesse di operatori e clienti per il primo Suv 100% elettrico del brand che a gennaio ha ottenuto il riconoscimento Car of the Year.

Dopo avere portato a casa il premio di Car of the Year 2023, per la Jeep Avenger - primo Suv 100% elettrico del brand - inizia la produzione di serie nello stabilimento di Tychy.

Presentata a metà ottobre 2022 al Salone dell’Auto di Parigi, la Avenger - ricorda Stellantis - ha immediatamente raccolto un grande interesse e commenti molto favorevoli, giudizi confermati dalla domanda dei clienti. In meno di 3 mesi dall'apertura delle prenotazioni dell'esclusiva 1st Edition, la versione di lancio completamente equipaggiata, sono state vendute oltre 10.000 unità. Dall’11 gennaio sono aperti gli ordini per l’intera gamma, disponibile in rate mensili da 249 Euro per la versione Full Electric e 199 Euro per la motorizzazione 1.2 benzina (disponibile solo in Italia e Spagna), in entrambi i casi comprensivi degli incentivi statali.

L’introduzione di Jeep Avenger in Europa rappresenta l’inizio della prossima fase dell’elettrificazione del marchio Jeep che vedrà l’arrivo sul mercato di quattro veicoli completamente elettrici entro il 2025. Entro la fine del 2030, le vendite europee del marchio Jeep saranno al 100% puramente elettriche.

Primo SUV Jeep a trazione anteriore dotato di serie dei sistemi Selec-Terrain e Hill Descent Control la Avenger offre ottimi angoli di attacco (20°) e di uscita (32°) e all’altezza dal suolo (200 mm), introducendo nel segmento livelli elevati di capacità off-road.

Nella versione elettrica offre un esclusivo motore elettrico da 400 volt con 115 kilowatt e 260 Nm di coppia massima e una nuova batteria da 54 kWh con una autonomia elettrica che arriva sino a 400 km nel ciclo WLTP e supera i 550 km in città.

La nuova Jeep nasce nello stabilimento polacco di Tychy costruito tra il 1972 e il 1975, che adotta un sistema a due turni e impiega più di 2.000 persone. Il ciclo produttivo dello stabilimento include quattro divisioni: l'impianto di stampaggio, gestito da un fornitore esterno; l'officina di saldatura, automatizzata al 99,5% grazie a 930 robot; il reparto di verniciatura, automatizzato per oltre il 90%, e l'assemblaggio, che include due linee di produzione e una linea di assemblaggio delle batterie. Dall’inizio della produzione, avvenuto nel 1975, fino al dicembre 2022, lo stabilimento di Tychy ha prodotto 10,8 milioni di veicoli.

"La nuova Jeep Avenger è il primo Suv Jeep a essere prodotto in Polonia, ed è un grande motivo di orgoglio per tutto il nostro team. Iniziamo il 2023 con l'avvio della produzione di un veicolo che si è già guadagnato il riconoscimento dei clienti e degli esperti del settore" ha dichiarato Tomasz Gębka, direttore dello stabilimento Stellantis di Tychy.