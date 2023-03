A Varallo ultime lezioni di arabo, vicesindaco leghista: "Noi inclusivi, lo rifaremo"

Ultime lezioni a Varallo per il corso di lingua araba nel comune a trazione leghista della Valsesia, in Piemonte. Da settembre scorso, a insegnare la lingua di Maometto è stata l'egiziana Zained Gad-Allah, ospitata nella biblioteca comunale della cittadina nel Vercellese, di circa 7mila abitanti. Sabato 18 marzo si chiuderà l'esperimento voluto dall'amministrazione comunale, dove indossa la fascia tricolore Pietro Bondetti, che lo scorso giugno è stato eletto primo cittadino, prendendo il posto del leghista, Eraldo Botta, oggi vicesindaco.

A fare un bilancio con l'AdnKronos è proprio Botta, che nel frattempo è stato candidato al Senato dalla Lega (non risultando eletto): "Siamo davvero soddisfatti, la nostra è una operazione inclusiva", spiega l'amministratore locale che a settembre, lanciando il corso, con tanto di volantini nelle strade della città, spiegò come si volesse dare "la possibilità di conoscere la lingua araba, sia a chi è un emigrato di seconda generazione, ai ragazzini che vivono qui, che magari vogliono conoscere la lingua dei familiari, nati qui e che vanno nelle nostre scuole, sia chi invece dei nostri vuole imparare quella lingua".

"Al corso hanno partecipato una ventina di persone, la metà sono nostri concittadini, italiani, che hanno aderito a questa iniziativa, che rivendico da leghista, ha finalità inclusive", può dire oggi. "Noi - sottolinea - siamo convinti di aver fatto la cosa giusta", dice ancora con riferimento alla scelta di insegnare la lingua degli stranieri agli italiani. "Magari qualcuno ha storto il naso" perché "qualche integralista lo trovi sempre, ma bisogna finirla di pensare che il mondo viaggi a compartimenti stagni. Noi qui abbiamo realizzato un centro per accogliere pure i profughi ucraini, ne aiutiamo già una quarantina. Queste cose sono giuste, anche perché magari saremo noi poi ad aver bisogno degli stranieri...".

vicesindaco, 'garantire a chi arriva futuro vero, non gente costretta a spacciare e rubare'

Anche a Varallo la tragedia di Cutro, i migranti affogati a decine di fronte alle coste calabresi, ha destato impressione. "Bisogna fermare il traffico degli scafisti - dice Botta - far pagare 5mila dollari per viaggiare in quelle condizione dimostra che siamo di fronte a una tratta" e oggi "quello degli scafisti "è un sistema, un mestiere, un sistema che va subito fermato. Chi viene messo sulle barche è un assegno da incassare, una cosa disumana, dove la sicurezza dei migranti non viene affatto considerata".

Più in generale per l'esponente leghista "serve una politica europea, le persone che hanno voglia di fare vanno aiutate, ma non possiamo cadere nel tranello dell''aiutiamo tutti', i centri di accoglienza dimostrano che non siamo preparati, dobbiamo garantire a chi arriva un futuro vero, non gente costretta a finire in mezzo alla strada per spacciare e rubare".