A Velletri concerto del neomelodico De Martino, Silp Cgil: ''Inaccettabile, suoi testi solidali con mafie''

E' prevista per il 15 gennaio l'esibizione del contestato (ma seguitissimo) cantante neomelodico Daniele De Martino in un ristorante di Velletri, in provincia di Roma. L'evento è privato, un pranzo-spettacolo per circa 150 persone. La denuncia viene dal sindacato di polizia Silp Cgil Roma Lazio che ha segnalato l'evento al commissariato di Velletri. Già nei giorni scorsi la comunicazione è stata inviata dal commissariato alla Questura di Roma.

"Riteniamo inaccettabile la presenza a Velletri, città dove un parco pubblico è intitolato al poliziotto Matteo Demenego, medaglia d'oro al valor civile, del cantante neo melodico Daniele De Martino, che nelle sue canzoni, chiamiamole così, dileggia i collaboratori di giustizia e le forze dell'ordine - sottolinea Antonio Patitucci, segretario generale Silp Cgil Roma Lazio - De Martino si esibirà il 15 gennaio in un noto ristorante in via dei Fienili a Velletri, un evento aperto ai cittadini che possono pagare pranzando e ascoltando l'esibizione. Nulla di diverso da un concerto pubblico, come quello dello scorso anno ad Artena che il prefetto di Roma ha giustamente annullato per evitare non solo problemi di ordine pubblico, ma anche strumentalizzazioni legate alla vicenda dei fratelli Bianchi''.

''È appena il caso di ricordare che la Questura di Palermo lo ha sanzionato con un avviso orale ricordando che le sue canzoni presentano 'gravi espressioni visive e verbali che implicano un’istigazione alla violenza, un’esaltazione delle gravi azioni antigiuridiche connesse alla criminalità organizzata, un’accettazione e condivisione di comportamenti e azioni contrari ai valori morali della società civile e lesive delle Istituzioni dello Stato' - continua - Chiediamo al Comune di Velletri, alle forze politiche di maggioranza e opposizione di esprimersi sul tema. Abbiamo informato il dirigente del Commissariato di Velletri e i vertici della Questura di Roma. Sulla legalità non si fanno sconti".