A Venezia un nuovo contatore per i posti letto turistici

E' stato installato nel centro storico di Venezia dall'Osservatorio sulla casa del capouogo veneto un nuovo contatore elettronico, che mostra il numero aggiornato dei posti letto per i turisti disponibili nella città. Questo dispositivo, posizionato, in campo Santa Margherita, arriva dopo che nel 2008 è stato attivato il contaveneziani, che tiene traccia del numero di abitanti del centro storico. Il confronto tra i due numeri punta a mettere in evidenza lo squilibrio tra l’eccessiva presenza di turisti e il progressivo spopolamento della città da parte dei residenti. Il numero di posti letto per i turisti attualmente segnato sul contatore è 48.596, quello dei residenti aggiornato all’11 aprile 49.365, 15 anni fa erano rispettivamente poco più di 60mila e circa 12mila.