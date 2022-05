A Verona il gotha dell’endurance per il titolo mondiale

Verona si prepara a ospitare il Campionato del Mondo di Endurance targato FEI Endurance World Championship Verona 2022. La competizione, fissata a Isola della Scala dal 19 al 23 ottobre, porta con sé un progetto che trova le proprie radici nel turismo e nella tutela delle bellezze paesaggistiche grazie alla collaborazione tra Veronafiere, il Comune e l’Ente Fiera di Isola della Scala e Garda Endurance. Il percorso scaligero ideato per il FEI Endurance World Championship Verona 2022, in un’area nota per la produzione del riso Nano Vialone IGP, una volta esaurito il proprio compito sportivo, è infatti destinato a trasformarsi in un’ippovia.

Prima, però, aggiornerà l’Albo d’Oro della disciplina che si gioca sulle lunghe distanze, dopo i titoli - a squadre e individuale – assegnati solo lo scorso anno a Pisa rispettivamente alla Spagna e a Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi (Emirati Arabi Uniti).