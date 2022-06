A2A leader nell'elettrificazione della mobilità aziendale

A2A raggiunge un ulteriore importante traguardo nell’ambito dei propri obiettivi di sostenibilità: con la nuova flotta di veicoli aziendali elettrici e la relativa infrastruttura di ricarica il Gruppo è tra i leader in Italia nella mobilità elettrica per le flotte aziendali. L’iniziativa si inserisce all’interno del Piano Industriale al 2030 di A2A per promuovere la decarbonizzazione investendo nel segmento della mobilità elettrica. Aggiornato lo scorso gennaio, il business plan mira a raggiungere il target di 'emissioni zero' del gruppo entro il 2040, un decennio in anticipo rispetto alla data prevista del 2050. All’evento di presentazione, avvenuto oggi nella sede di via Lamarmora a Brescia, sono intervenuti il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il presidente Marco Patuano e l’Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini.

Il presidente Marco Patuano evidenzia che “la presentazione della nuova flotta aziendale è una occasione concreta per confermare l’attuazione degli obiettivi del nostro Piano Industriale. I mezzi utilizzati dai dipendenti del Gruppo A2a per gli spostamenti, i servizi e le attività operative contribuiscono a realizzare la nostra vocazione green. La scelta di dotarsi di una flotta di auto elettriche e della relativa infrastruttura di ricarica, infatti, consente non solo una diminuzione dei costi di gestione, ma soprattutto, grazie alle minori emissioni, di ridurre il nostro impatto sull’ambiente. E-mobility, in altre parole, rappresenta la soluzione migliore dell’impegno ecologico delle imprese: un impegno che è pienamente coerente alla strategia di Life Company di A2A”.

Per l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini "la flotta aziendale utilizzata sui territori dai nostri collaboratori costituisce anch’essa un tassello fondamentale della transizione energetica perseguita da A2A. Il nuovo hub della sede di Brescia rappresenta un’eccellenza del Gruppo e un modello che verrà replicato in altre 90 nostre sedi aziendali. A2A sta preparando un ruolo da protagonista nel settore della mobilità sostenibile: quadruplicheremo il nostro piano di installazioni di punti di ricarica elettrica al 2030 e per i segmenti di mobilità la cui evoluzione non è prevista verso l’elettrico metteremo a disposizione soluzioni come l'idrogeno verde e il Bio-Gnl da biometano. Un impegno concreto anche verso l’abbattimento delle emissioni di CO2, il 30% delle quali in Italia derivano dal settore della mobilità”.

ll rinnovo del parco auto ha comportato l’acquisizione di circa 700 vetture elettriche e l’installazione di oltre 1.200 punti di ricarica in 90 sedi del Gruppo. Con questo progetto A2A contribuisce a favorire l’adozione di una mobilità sostenibile, grazie ad una percentuale di auto elettriche superiore a quella di tutte le società italiane con flotte operative di dimensioni confrontabili e ad una infrastruttura di ricarica alimentata da energia certificata 100% green. L’iniziativa consentirà inoltre di ridurre di oltre il 25% le emissioni di CO2 rispetto a quelle del parco auto aziendale precedente, pari a circa 1.000 tonnellate all’anno, equivalente a quella assorbita da una foresta di 50.000 alberi.

Sono stati oggetto di rinnovamento le auto e i furgoni destinati al personale operativo e che rappresentano la quota principale dei veicoli utilizzati dal Gruppo (esclusi i veicoli speciali per l’igiene ambientale). Relativamente alle nuove infrastrutture di ricarica, sono stati installati wallbox con due punti di ricarica, colonnine quick doppia presa e colonnine fast e ultrafast con doppio connettore.