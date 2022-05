Aa Anci e Cna unità d’intenti per realizzare investimenti previsti nel Pnrr

Anci e Cna si impegnano ad ''avviare un colloquio costante con l’obiettivo di favorire la realizzazione degli investimenti previsti nel Pnrr con particolare riferimento alle opere di competenza dei comuni coinvolgendo le piccole imprese del territorio''. E' quanto stabilito dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e il presidente nazionale di Cna, Dario Costantini, che nel corso di colloquio hanno affrontato diversi temi che riguardano le amministrazioni locali e il mondo degli artigiani e della piccola impresa. In particolare Decaro e Costantini si sono soffermati sul Pnrr, sottolineando l’importanza di mettere a terra le risorse per modernizzare il Paese con modalità e tempi certi, rimuovendo le criticità che ostacolano in molti casi l’assegnazione dei bandi.

"Nella fase di avvio del Pnrr – spiega Decaro – è stato fatto un gran lavoro, da tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti. Ora però abbiamo la responsabilità di procedere all’attuazione concreta dei progetti e delle opere nei nostri territori. Nei prossimi mesi sarà ancora più importante la collaborazione piena fra tutti i soggetti che operano sul mercato e che a vario titolo concorrono allo sviluppo del territorio. È importante che istituzioni e imprese, grandi e piccole, dialoghino per avviare procedure efficaci e trasparenti, con l’obiettivo di attuare i progetti, sostenere l’economia del Paese e migliorare la qualità della vita delle nostre comunità”.

“I comuni e il sistema delle piccole imprese – sottolinea Costantini – rappresentano il principale ingranaggio per realizzare gli investimenti del Pnrr. Siamo impegnati a individuare con Anci tutti i terreni per sviluppare forme di collaborazione finalizzate a migliorare le nostre città e rafforzare la competitività delle nostre imprese”.