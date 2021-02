AAA imprenditori del cicloturismo cercasi

Roma, 4 feb. - (Adnkronos)()

BikeSquare, startup innovativa a vocazione sociale che si occupa di promuovere il cicloturismo e la mobilità ciclistica, lancia un appello per la ricerca di nuovi imprenditori e imprenditrici che vogliano investire nel cicloturismo in Italia e aprire un punto di noleggio di e-bike, seguendo il modello di successo della prima piattaforma italiana per il noleggio di bici elettriche tramite un’App e la proposta di tour in rete con le realtà del territorio. E per questo lancia un corso di formazione gratuito e aperto a tutti coloro che potrebbero essere interessati alla proposta, mettendo poi a disposizione la piattaforma e l’App per gestire le prenotazioni delle e-bike, il supporto tecnico e di marketing.

Turismo diffuso e destagionalizzato, riscoperta dei territori di prossimità, mobilità attiva e distanziamento fisico, benessere e proposte di viaggi per tutta la famiglia: il cicloturismo nel 2020 si è rivelato essere, ancora una volta, una risposta utile alla crisi di un settore fortemente colpito dall’emergenza sanitaria e un’opportunità economica per nuove imprenditorialità.

“Vogliamo allargare la rete dei punti in cui poter noleggiare e-bike e organizzare tour alla scoperta dei territori coinvolgendo nuovi imprenditori e partner su tutto il territorio nazionale e in particolare nel Sud Italia e lungo la Ciclovia Tirrenica, 400 km di percorsi ciclabili da Ventimiglia a Roma, dove stiamo già lavorando - spiega Massimo Infunti, Ceo di BikeSquare - Metteremo a disposizione di chi vuole avviare un’impresa supporto tecnico e know how, condividendo la nostra filosofia di promozione del cicloturismo e della mobilità attiva”.

Come avviare un'impresa cicloturistica con BikeSquare

Grazie al bando FactorYmpresa Turismo, BikeSquare ha vinto, insieme ad altre nove startup e tra tantissime candidature, il premio finale per diffondere il proprio modello di business lungo la Ciclovia Tirrenica, da Ventimiglia a Roma, un'area caratterizzata da una stagione turistica lunga e un entroterra ricco di paesaggi e sapori da scoprire grazie ai tour che l’impresa andrà a organizzare in collaborazione con le realtà del territorio.

Il costo per aprire un punto di noleggio BikeSquare va indicativamente dai 20.000 ai 45.000 euro, dipende dal numero e dalla tipologia di e-bike che si vogliono acquistare e dalla posizione del negozio. BikeSquare offre supporto nell’apertura di un nuovo punto di noleggio e-bike, il corso di formazione per avviare l’attivita, materiali di comunicazione (il sito già posizionato per il noleggio e-bike, l’App con i percorsi, il logo e i materiali di comunicazione per il negozio (insegna, volantini, ecc..); attrezzatura per apertura del negozio: kit di manutenzione base, accessori per le famiglie (follow me, seggiolini); supporto alla scelta e all'acquisto delle e-bike e della personalizzazione delle bici (fianchetti, campanello, portacellulare, lucchetto, ecc...); presenza del negozio sulla piattaforma e-bike di BikeSquare e sull’App di BikeSquare; sistema di gestione delle prenotazioni + kit GPS per le bici della tua flotta.

Il corso di formazione

BikeSquare organizza il primo corso di formazione per chi vuole gestire con efficacia e successo un punto di noleggio e-bike seguendo il modello di BikeSquare. Il corso è pensato per chi vuole aprire un nuovo punto di noleggio e-bike con BikeSquare, chi vuole lavorare per gestire o aiutare a gestire un punto di noleggio e-bike BikeSquare esistente.

Inizia il 15 febbraio ed è strutturato in 4 incontri on line e 1 incontro dal vivo: lunedì 15 febbraio, giovedì 18 febbraio, lunedì 22 febbraio, giovedì 25 febbraio (sempre dalle 18 alle 19.30). L'incontro di formazione in presenza si terrà sabato 6 marzo, a Novello, dalle ore 9 alle ore 18,00 circa.

Durante il corso verranno affrontati questi argomenti: il mercato del cicloturismo e i suoi sviluppi, il modello BikeSquare, l’affiliazione BikeSquare e il contratto con BikeSquare, la comunicazione BikeSquare (il sito, l’app, i canali social di BikeSquare), il sistema delle prenotazioni e il BikeSquare Rental Manager. Nella giornata dal vivo sarà possibile provare un breve tour di BikeSquare nelle Langhe, sperimentare un’esperienza di noleggio. Per iscriversi al corso: compilare il form entro il 13 febbraio 2021 https://b2b.BikeSquare.eu/pages/iscriviti

I numeri del cicloturismo

Secondo i dati del rapporto Isnart-Unioncamere e Legambiente del maggio scorso, nel 2020 è stato stimato un +26% di presenze rispetto al 2019, contando anche soggiorni brevi. Un vero boom considerando il periodo di lockdown. Anche i dati di BikeSquare Langhe rispecchiano questo trend, con un aumento del +32% nel periodo post lockdown rispetto allo stesso periodo del 2019 (dati luglio-ottobre), per un totale di 2292 noleggi nel 2020, nonostante 3 mesi di attività limitata per via del lockdown, rispetto ai 2.152 per dodici mesi di attività del 2019.

E l’interesse crescente si è rilevato anche negli accessi alla piattaforma BikeSquare che ha visto una crescita del +107% del numero di pagine visualizzate, +132% nuovi utenti del sito, +290% contatti di mail marketing