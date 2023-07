Abarth 500e in Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Abarth 500e è tra i protagonisti della nuova saga cinematografica di Mission: Impossible.

L’anteprima del nuovo film diretto da Christopher McQuarrie si è svolta nella suggestiva cornice di Roma, altre location in cui Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One è stato girato, seguiranno nelle prossime settimane (Londra, Abu Dhabi), la leggendaria Fiat Abart degli anni ’60 è tra le protagoniste insieme alla nuova Abarth 500e, in alcune scene clou.

Un binomio emozionante, una collaborazione che nasce dalla volontà di sfatare alcuni luoghi comuni, perché un’auto elettrica può emozionare, divertire e appagare alla guida.

Con il lancio della Nuova Abarth 500e, il Marchio dello Scorpione ha dimostrato come una EV a zero emissioni possa essere veloce e divertente quanto un’auto a combustione interna, così sfrecciando per le strade di Roma, la storica Fiat Abarth 500 nel film di Mission: Impossible Dead Reckoning Part One, si trasforma nel nuovo modello elettrico, esprimendo velocità e potenza.

Abarth500e: la prima auto elettrica dello Scorpione

Un debutto importante nel segmento delle EV per Abarth, un primo passo verso un futuro completamente elettrificato, una due porte spinta da un motore completamente elettrico da 156 cavalli, la Abarth 500e è in grado di percorrere oltre 300 km con una sola ricarica di energia.

La 500e è un modello irriverente e completamente elettrico, ha un design accattivante e diverse soluzioni tecniche originali tra cui il Sound Generator System, una tecnologia in grado di riprodurre all’esterno, il suono del mitico motore turbo delle Abarth classiche, una soluzione che nella sua originalità, ha saputo dividere il pubblico degli appassionati.