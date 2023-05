Abarth 500e: un rombo digitale

Un’auto elettrica che nasce per emozionare: oltre 6.000 ore per ricreare il sound perfetto per la nuova Abarth 500e

Abarth 500e è un’auto elettrica unica nel suo genere. Zero emissioni ma anche tante emozioni, a cominciare dal suo rombo leggendario, che grazie al Sound Generator, coinvolge quanto le sorelle a combustione.

Rende omaggio ai 75 anni di storia di un marchio adrenalinico, nato per le competizioni, con il Sound Generator, la nuova Abarth 500e è una vera e propria hot hatch.

Se fino ad oggi si era pensato che le auto elettriche non potessero emettere alcuna voce, i tecnici del Gruppo Stellantis hanno realizzato un capolavoro, circa 6 mesi di lavoro continuativo, oltre 6.000 ore, per analizzare e ricreare il suono perfetto in ogni fase dell’esperienza di guida al volante della nuova 500e.

Il pavimento riflettente ha consentito di ricreare una superficie acusticamente riflettente, esattamente come la strada.

Accelerazione, decelerazione, frenata, curve veloci, ogni momento di azione è stato analizzato attraverso strumenti e processi tecnici che hanno consentito di estrarre tutte le frequenze distintive di Abarth.

Abarth 500e: Sound Generator

La matrice del suono è stata testata in studio e poi riportata sull’auto attraverso varie configurazioni al fine di ottenere un mix perfetto, un momento fondamentale è stata la calibrazione del Sound Generator System, al fine di fornire al guidatore la più piacevole esperienza di guida anche a velocità elevate, il tutto in ottemperanza anche ai vincoli di omologazione per l’inquinamento acustico.

Il rombo della Abarth 500e può essere attivato e disattivato dal quadro strumenti.

Il “sound del motore endotermico” è emesso attraverso un altoparlante posteriore esterno, si va dall’IDLE dove l’auto è al minimo e con la potenza più bassa, fino alla replica del suono dello scarico Record Monza al minimo.

Lunga 3,6 metri, la nuova Abarth 500e è l’unica hot hatch a zero emissioni con una potenza acustica di un motore ICE sportivo.