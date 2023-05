Abbigliamento da lavoro: King Kong Work, consulenza tecnica e preventivi personalizzati

Milano, 22 maggio 2023 - King Kong Work, la piattaforma digitale di riferimento per la fornitura di abbigliamento da lavoro e dispositivi di protezione individuale, continua a ridefinire gli standard del settore con la sua vasta gamma di prodotti e servizi premium.

Con oltre 130.000 articoli in catalogo, King Kong Work è sinonimo di sicurezza, qualità e performance nel mercato del lavoro. La selezione include prodotti di marchi italiani ed internazionali di alto prestigio come Lewer, Portwest, Isacco, James Ross, Velilla e Fruit of The Loom.

Il ventaglio di offerte copre esigenze diverse, dal vestiario termico a quello multinorma, passando per abbigliamento promozionale, ho.re.ca., ad alta visibilità, ignifugo, ecologico, fino a dispositivi di protezione individuale e calzature antinfortunistiche.

L'elemento distintivo di King Kong Work risiede nella possibilità di personalizzazione degli indumenti (abbigliamento da lavoro personalizzato). Il catalogo offre soluzioni innovative come DTF (Direct To Film Termoapplicato), ricamo 3D, stampa digitale, in sublimazione o rifrangente (alta visibilità) e serigrafia, consentendo alle aziende di creare uniformità tra i dipendenti e promuovere la propria immagine.

Per agevolare le aziende, King Kong Work offre un servizio clienti accessibile tramite telefono, WhatsApp, e-mail e form online, pronto a fornire consulenza tecnica e preventivi entro un’ora. Un riscontro rapido che conferma l'impegno nei confronti della velocità e dell'efficienza del servizio.

In un mercato in continua evoluzione, l’azienda italiana si distingue per la qualità delle sue garanzie. Offre un servizio di ricamo garantito per 1 anno e, nel caso in cui la spedizione non avvenga entro 15 giorni, l'ordine è completamente gratuito. Queste politiche dimostrano la profonda dedizione di King Kong Work nell’assicurare la massima soddisfazione del cliente.

La prova del successo dell’eCommerce si riflette nei numeri: oltre 27.000 aziende hanno scelto l'offerta di King Kong Work, con più di 6.500 spedizioni al mese. Tra le aziende clienti spiccano nomi di rilievo come Tarkett, Unimpresa, Esercito, Enel e Moby.

Fondandosi su valori essenziali come serietà, velocità e cura di ogni esigenza, King Kong Work si impegna a diventare un partner affidabile e indispensabile per ogni azienda cliente. Ciò è evidenziato dal punteggio medio di 4,9/5 registrato nei feedback verificati da Google.

Per ulteriori informazioni, visitare www.kingkongwork.com.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency