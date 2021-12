Abi, a ottobre risalgono sofferenze nette, minimi storici per tassi prestiti

A ottobre leggera risalita delle sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) che toccano i 16,8 miliardi di euro, dai 15,4 del mese precedente, ma con un netto calo rispetto ai 24,5 miliardi dello stesso mese del 2020 (-7,7 miliardi pari a -31,5%) e ai 31,2 miliardi di ottobre 2019 (-14,5 miliardi pari a -46,3%). Lo comunica l'Abi nel rapporto mensile osservando come rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di 72,0 miliardi (pari a -81,1%).

La risalita di ottobre riporta il rapporto sofferenze nette su impieghi totali allo 0,98% dallo 0,89% di settembre (era 1,41% ad ottobre 2020, 1,79% ad ottobre 2019 e 4,89% a novembre 2015). ritorna al 4,81% il rapporto fra sofferenze nette e capitale e riserve. Sul fronte prestiti a novembre quelli a imprese e famiglie sono aumentati dell’1,6% rispetto a un anno fa, toccando i 1.322 miliardi di euro (erano 1.318,5 miliardi lo stesso mese del 2020), ma l'incremento è spinto in larga parte dall'andamento dei prestiti alle famiglie, aumentati del 3,7% mentre quelli alle imprese registrano solo un +0,6%. In ogni caso sono stati registrati due nuovi minimi storici sui tassi di interesse sui prestiti: quello sul totale dei prestiti scende al 2,16% (era 2,18% il mese precedente) mentre il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese (1,04%, era 1,14% il mese precedente). Per i mutui invece il tasso medio a novembre 2021 si è attestato all’1,43% (stesso valore del mese precedente).

Intanto nelle casse delle banche italiane continua senza sosta la crescita dei depositi, con una raccolta che nel complesso mette a segno un +4,9% sul 2020, toccando i 2024 miliardi, dato che però 'nasconde' l'andamento divergente della raccolta a breve (+6% annuo i depositi, pari a un incremento di oltre 103 miliardi a 1.814 miliardi di euro) e di quella a medio-lungo termine (-3,9% le obbligazioni pari a un calo di circa 8,4 miliardi di euro in valore a quota 209,5 miliardi).

Gli attuali livelli di sofferenze nette - ha osservato il Vice Direttore generale Abi, Gianfranco Torriero - sono in linea con i valori del 2009, precedenti alla crisi finanziaria e possono essere considerati sicuramente dei livelli minimi, anche se "molto dipenderà da scelte che verranno fatte dalle singole banche, se verranno effettuate ulteriori operazioni cancellazioni di sofferenze tramite cartolarizzazioni e/o i vari strumenti che permettono la gestione attiva del portafoglio bancario".

In generale, ha evidenziato Torriero, considerati gli attuali livelli delle sofferenze nette, laddove si verificasse un rialzo (che si può ritenere da un lato fisiologico e dall’altro non particolarmente importante), "si partirebbe da una situazione particolarmente favorevole, con un livello di sofferenze particolarmente basso che permetterebbe una adeguata gestione".

Per Torriero, ricordando quanto sottolineato anche ieri, al Consiglio nazionale della Fabi, da diversi a.d. delle maggiori banche e dal Presidente dell’Abi Antonio Patuelli, si tratta di "evoluzioni fisiologiche" che non dovrebbero diventare "patologiche" come osservato negli anni tra il 2012 e il 2015. Insomma, aver operato per ridurre le sofferenze nette agli attuali bassi livelli permette comunque di gestire eventuali aumenti in una situazione di "relativa tranquillità".