Abitante Kharkiv: "Città distrutta da bombe, io riuscito a fuggire"

La situazione a Kharkiv è "terribile". Il centro della città ucraina più colpita dall'offensiva russa "è completamente distrutto", con l'esercito di Mosca che colpisce "case, strade, ospedali e università". Chi è riuscito è scappato dopo gli intensi bombardamenti che si sono accaniti su questa città nell'Est dell'Ucraina, un milione e mezzo di abitanti a una cinquantina di chilometri dal confine con la Russia. Le persone a Kharkiv "hanno paura" e chi è rimasto cerca rifugio negli scantinati e in metropolitana. Ma moltissimi, a causa dei bombardamenti, non riescono a fuggire. E' il racconto di Sergey Palyukh, che a Kharkiv vive e lavora come consulente informatico, dopo aver fondato nel 2015 Flexsolution, una società che fornisce servizi di consulenza, programmazione e progettazione It. Ma dalla città è riuscito a fuggire questa mattina all'alba.

"Il boato delle esplosioni ci ha svegliati alle 5.20. Alle 5.45 io e mia moglie eravamo già in macchina diretti a Kremenchug", racconta all'Adnkronos. Nella cittadina sul fiume Dnepr a 250 chilometri da Kharkiv vive il fratello di Sergey con la sua famiglia. Ora sono a casa di un amico, tre famiglie, nove persone, di cui tre bambini. "Dormiamo in un seminterrato. Qui ci sono elettricità, acqua e internet. I supermercati sono ancora operativi, ci sono lunghe code, ma possiamo ancora comprare del cibo".

Situazione ben diversa a Kharkiv. "Ieri notte un proiettile nemico ha colpito la casa di una nostra dipendente, tutte le finestre sono esplose. Ci ha anche inviato le sue 'ultime parole', ma grazie al cielo è sopravvissuta", racconta Sergey. "In questo momento è in metropolitana insieme alla sua famiglia e proverà a raggiungere in qualche modo la stazione dei treni domani. Invece dal 24 febbraio non riusciamo a contattare uno dei nostri sviluppatori".

Dopo l'intenso bombardamento russo a Kharkiv moltissime case sono senza luce né riscaldamento, molte strade sono inagibili e diversi ponti sono stati distrutti. I negozi sono chiusi. "Il governo locale sta cercando di fare il proprio meglio per dare da mangiare alle persone rifugiate in metropolitana e per trasferirle dalla città in luoghi più sicuri", dice Sergey. "Ci sono treni che portano le persone da Kharkiv in altre regioni più sicure, ma al momento salgono solo donne, bambini e anziani. Per gli uomini tra i 18 e i 60 anni è quasi impossibile lasciare la città".

La gente è "spaventata" dai bombardamenti, ma "tutti sono pronti a combattere", continua. Gli uomini "alzano barricate e costruiscono rifugi e le donne intessono reti, cucinano cibo e preparano bottiglie molotov. Io ho aiutato a trasportare sacchi di sabbia dalla spiaggia del fiume fin dove si costruiscono le barricate". Ma, spiega, "ora non c'è abbastanza lavoro da fare per tutti coloro che vogliono aiutare".

Ai Paesi occidentali e alla Nato Sergey chiede di aumentare gli sforzi per sostenere l'Ucraina. "La Russia ci bombarda e noi non abbiamo un'attrezzatura di difesa aerea adeguata. Bisogna quindi chiudere lo spazio aereo ucraino. Dateci più armi per difenderci, bloccate completamente la Russia, chiudete porti e aeroporti, smettette di usare il gas e il petrolio russi, e aumentate le sanzioni". I negoziati fra Russia e Ucraina, dice, "non aiuteranno. Noi tutti siamo pronti a combattere fino alla vittoria".