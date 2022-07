Abitativo®, l’innovativo format dell’arredamento che ha conquistato 25 Province italiane

Ancona, 21/07/2022

“Il primo sistema guidato per ottenere l'arredamento perfetto per sé e per la propria famiglia”: così si presenta al pubblico il Sistema Abitativo®, l’innovativo format del mondo dell’arredamento che, da Ancona, in pochi anni è arrivato a conquistare 25 province italiane.

Per oltre 7 persone su 10, la ristrutturazione e l’arredamento di casa sono fonte di ansia e di preoccupazione (Indagine ArchitettaMI), non senza una buona ragione: imprevisti ed errori, che si traducono in tempi dilatati e spese lievitate, sono all’ordine del giorno.

Il Sistema Abitativo® è nato per aiutare le famiglie ad approcciare nella maniera giusta, con il giusto consulente e con un approccio a prova di errore, il percorso di ristrutturazione e arredo casa, offrendo la sicurezza del rispetto dei tempi concordati e del budget preventivato.

Sviluppato dall’interior designer Simone Pierdominici, titolare dello showroom Pierdominici Casa con sede ad Osimo e ad Ancona, il Sistema Abitativo® è stato inizialmente applicato all’interno dei due centri del suo fondatore, dove è stato testato e perfezionato.

Successivamente, la possibilità di adottarlo è stata estesa anche ad altri colleghi desiderosi di offrire ai propri clienti il meglio garantito.

Nel 2018, Abitativo® è valso a Pierdominici Casa il premio Dialogo col Consumatore, all’interno del Contest Innovazione In Store di AmbienteCucina. In questa occasione, la giuria ha riconosciuto in Abitativo® un sistema innovativo, capace di prendersi cura del consumatore in diversi modi:

• individuando le sue problematiche

• facendo informazione

• ascoltando i bisogni e fornendo soluzioni su misura

• coltivando la relazione con le persone attraverso diversi canali digitali, come il blog, gruppi e pagine social, newsletter; ma anche canali offline, come cataloghi, comunicazione instore e la pubblicazione della guida Finalmente la nostra casa

• sviluppando interamente il servizio intorno alle esigenze del cliente.

I numeri raggiunti finora sono eloquenti: a distanza di pochi anni dalla sua nascita, il Sistema Abitativo® è già in uso in molti showroom qualificati di tutta Italia, che complessivamente coprono 25 Province italiane.

Website: www.abitativo.it

Telefono: 800 912 292

Email: info@abitativo.it