Abitudini di consumo: sempre più diffusa anche in Italia la spesa online

Como, 12 dicembre 2022 – La spesa online continua a farsi largo tra le abitudini degli italiani dopo l'exploit del 2020, quando il ricorso agli acquisti online di beni appartenenti al comparto Food & Grocery ha registrato numeri da record. Da quel momento il fenomeno si è consolidato, prendendo le distanze da quel trend che l'aveva ritenuto prevalentemente legato a questioni emergenziali.

Allo stato attuale, infatti, fare la spesa online non è più soltanto una necessità, ma una vera e propria consuetudine, destinata ad assumere dimensioni considerevoli grazie soprattutto al processo di digitalizzazione dei consumatori in costante crescita.

I numeri della spesa online in Italia

Secondo i dati resi noti dall'ultimo Osservatorio Digital Fmcg di Netcomm in collaborazione con Nielsen, in Italia la spesa online per il comparto food oggi conta circa 10,8 milioni di acquirenti: +2,4 % rispetto a quelli rilevati nel periodo pre pandemico, con un aumento pari al 4,3% e con picchi dell'8,8 % per quanto riguarda il settore della drogheria alimentare. Parliamo, ovviamente, di dati che sanciscono l'inizio di una nuova normalità, destinata a rivoluzionare il modo di intendere il food retail e ad avere una rilevanza sempre maggiore sulle scelte di acquisto dei consumatori.

Spesa a domicilio: i fattori che ne hanno sancito il successo

In un primo tempo la scelta di fare la spesa online è stata alimentata soprattutto dal propagarsi della pandemia. Oggi, però, le ragioni che hanno reso la spesa online sempre più rilevante non sono soltanto riconducibili all'aspetto emergenziale, perché la scelta di affidarsi alla rete per l'acquisto di beni alimentari è incentivata da diversi fattori, tra i quali è quasi certamente la comodità a rivestire un ruolo primario.

La spesa a domicilio è un servizio offerto, ormai, da quasi tutti i supermercati italiani, e si è rivelata una scelta preziosa per quei consumatori che, per problemi fisici o professionali, trovano complicato esporsi quotidianamente alle numerose criticità intrinseche nel modello di vendita offline, come gli orari di apertura limitati, le attese al bancone della gastronomia, le file interminabili alle casse e l’affollamento negli orari di punta.

La spesa online, al contrario, può essere ordinata ovunque, da casa o dall'ufficio, tramite smartphone o computer, e garantisce un'esperienza di acquisto flessibile, strutturata per rispondere anche alle esigenze dell'utenza meno digitalizzata.

Green, affidabile e di qualità: l'eCommerce guarda al futuro con la spesa online

Fare la spesa online oggi permette di beneficiare di una formula all'avanguardia basata sulla multicanalità.

Grazie a un modello di vendita pensato per unire all'esperienza dei supermercati offline l'efficienza del digitale, è possibile scegliere di ricevere la spesa comodamente a casa, tramite servizio di consegna a domicilio, o di ritirare la spesa direttamente presso il punto vendita nella fascia oraria scelta dall’acquirente.

Tra gli altri punti di forza, bisogna ricordare la possibilità di approfittare online della stessa offerta di prodotti presenti fisicamente sugli scaffali dei supermercati, l'opportunità di scegliere fra numerosi metodi di pagamento e la presenza di un sistema logistico all'avanguardia per la consegna degli alimenti sensibili alle variazioni termiche.

La spesa online, inoltre, aiuta ad adottare uno stile di vita green: gli acquisti in rete, infatti, pur richiedendo l'uso di automezzi specifici, possono avere un impatto meno incisivo sull'ambiente rispetto allo shopping tradizionale, senza contare che oggi è possibile affidarsi a realtà che garantiscono un'impronta ecologica limitata.

