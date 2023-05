Abodi, 'auspico nascita di una fondazione per valorizzare Villa Borghese'

"Auspico la nascita di una fondazione di partecipazione che gestisca Villa Borghese in modo sistematico e permanente, un'autorità che sappia coordinare in modo specifico con l'obiettivo di valorizzare e custodire questo luogo straordinario". A parlare è il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena. Un simile progetto, ha spiegato il ministro, seguirebbe "la sperimentazione ben fatta di Sport e Salute con Roma Capitale e Fise in questi ultimi anni con il supporto dell'Istituto Credito Sportivo. Sarebbe una facoltà di Roma Capitale promuovere questa iniziativa sulla traccia dell'esperienza di Central Park che ha dato risultati straordinari in termini di organizzazione della vita del parco, di costruzione degli eventi e razionalizzazione dei soggetti che operano nel polmone verde della città". Secondo il ministro una fondazione dedicata a Villa Borghese esalterebbe "un luogo dove ci sono tante bellezze, artistiche, storiche, paesaggistiche, ambientali, che meritano una gestione organizzata unitaria e sistematica che non sia solo una somma di eventi, ma un'agenda armoniosa". La realizzazione del progetto "produrrebbe un effetto fantastico per il centro della città, e si propagherebbe anche ad altre ville e parchi della Capitale".