Abodi: "Riforma sport sia apprezzata e sostenuta da tutti"

"La cosa più importante è che quando si stabilizzerà il provvedimento, ed entro fine mese avremo un quadro definito e potremo comunicare in modo chiaro quale sarà il percorso, ogni aspetto della Riforma dello Sport sarà meno preoccupante per le società. E' un provvedimento congiunto col ministro Calderone, l'obiettivo è dare continuità e diritti a chi lavora in un ambito di sollievo per le società sportive e le associazioni dilettantistiche". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi che oggi è a Palermo, parlano della riforma dello sport.

"Lo Stato sarà presente, abbiamo fatto un calcolo dell'impatto reale e sarà tra il 7 e il 9% . Anche in questo caso, ma c'è una nostra responsabilità e porremo rimedio, a volte la preoccupazione è figlia di mancata conoscenza delle norme: sarà una nostra responsabilità farle conoscere - ha concluso - Per far sì che la Riforma dello Sport sia apprezzata e sostenuta da tutti", conclude.