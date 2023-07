Aborto, Roccella: "Non è un diritto ma una scelta"

"L'aborto non è un diritto: c'è una legge che garantisce la libertà alla donna di scegliere anche fino in fondo". Eugenia Roccella, ministra della Famiglia, durante la registrazione de La Confessione di Peter Gomez, in onda domani sera sul Nove, è tornata su un argomento che aveva già scatenato molte polemiche. Ospite in una trasmissione televisiva aveva affermato che l'interruzione di gravidanza non è un diritto e che le femministe non l'hanno mai considerato tale.

"L'aborto è una questione di grandissime contraddizioni per le donne e lo è ancora oggi – ha spiegato la ministra della Famiglia - Le femministe storiche, le femministe della differenza, hanno sempre detto che esula dal territorio del diritto". Per Roccella "c'è una legge che garantisce l'accesso all'aborto, ma una cosa diversa dal diritto in sé".

"Le battaglie radicali a favore di aborto e divorzio? Erano giuste e impossibili da evitare in quel momento", ha aggiunto. "Tutto il mondo politico era contrario, tranne in parte il Partito socialista. - ha affermato ancora - Infatti Loris Fortuna, il firmatario della proposta del divorzio, era un socialista. Marco (Pannella, ndr) e il Partito radicale, il movimento femminista, il movimento di liberazione della donna di cui io allora ero leader, eravamo estremamente isolati, soprattutto all'inizio - ha proseguito - Marco fece un digiuno lunghissimo di due mesi per andare in televisione, perché allora era impossibile andare in Rai se non si era già nel Parlamento e parlare proprio del referendum".