Aborto Usa, Letta: "Scelta sconcertante"

"Un errore grave la decisione sull'aborto della Corte Suprema degli Stati Uniti". Così il segretario del Pd, Enrico Letta a margine del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. "E' figlia di una svolta ideologica della corte" ragiona.

"La corte è stata cambiata profondamente da Trump, che ha immesso tre giudici con un furore ideologico che si è visto dal fatto che contemporaneamente ha deciso di dire no alle donne e sì alle armi. Francamente una scelta sconcertante che non aveva nessuna motivazione, che riporterà tensioni fortissime negli Stati Uniti, ma è una scelta americana che non ha nessun effetto in Europa e non avrà nessuna conseguenza in Italia" conclude Letta.