"Sono un poveraccio? Possibile. Ma sono un poveraccio amato immensamente da Dio. Come te. E come tutti quei bambini che magari si salveranno dal bidone della spazzatura ospedaliera. Pensaci. Buona giornata". In un tweet, il senatore della Lega Simone Pillon replica al giornalista Andrea Scanzi che si era rivolto a lui spiegando che "il leghista esulta ogni volta che tolgono diritti", apostrofandolo come un "poveraccio".