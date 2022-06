Aborto Usa, Trump: "Una vittoria per la vita"

La sentenza della Corte Suprema contro l'aborto "è la maggior vittoria per la vita in una generazione". Lo ha detto l'ex presidente americano Donald Trump, in un comunicato in cui sottolinea che la sentenza è stata possibile "soltanto perché ho realizzato tutto quello che ho promesso, compresa la nomina di tre costituzionalisti altamente rispettati e la loro conferma alla Corte Suprema". "E' stato un grande onore" aver scelto i giudici Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett, ha dichiarato.

Secondo il New York Times, Trump avrebbe però confidato ad amici e consiglieri di non considerare una buona cosa la sentenza perché potrebbe avere conseguenze elettorali negative per i repubblicani.