Neve in Abruzzo, scava un tunnel per uscire di casa

Una fitta coltre di neve è caduta in Abruzzo. Per uscire di casa il signor Gianmarco Liberatore ha dovuto scavare un tunnel con una pala. "Dinanzi a casa sua, che si trova nella parte alta del paese, il manto bianco ha raggiunto i tre metri" spiega all'Adnkronos il sindaco di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma. "La bufera è durata tutta la notte e poi le raffiche di vento forte, hanno accumulato, in alcune zone, caterve di neve". "In media - aggiunge - è caduto un metro di neve. Ma ci sono zone mezzo sepolte". Dopo essere riuscito a liberare l'ingresso di casa, il signor Gianmarco ha postato una foto sui social. Castiglione si trova a un'altitudine di 1.180 metri e conta 1.500 abitanti circa.