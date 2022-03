Abu Dhabi svela una nuova casa per la Storia Naturale con una collezione esclusiva per ispirare il mondo

Il Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi esporrà migliaia di meraviglie naturali

La sua missione consiste nell'ispirare e spronare le giovani generazioni, attraverso curiosità e scoperta, alla protezione del futuro del nostro pianeta

La costruzione del nuovo museo e centro di ricerca scientifica dovrebbe essere completata nel 2025, come ultima aggiunta al distretto culturale Saadiyat di Abu Dhabi

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 23 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi ha svelato oggi i progetti per il Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi, che conterrà alcuni dei più rari reperti di storia naturale mai trovati. I visitatori percorreranno un viaggio di 13,8 miliardi di anni attraverso il tempo e lo spazio che si conclude con una prospettiva stimolante per un futuro sostenibile del pianeta Terra. Il nuovo museo, attualmente in costruzione e il cui completamento è previsto per la fine del 2025, sarà situato nel distretto culturale di Saadiyat negli emirati, che si sta affermando come uno dei principali centri culturali del mondo.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: https://www.multivu.com/players/uk/9024151-abu-dhabi-unveils-new-home-for-natural-history-with-a-collection-to-inspire-the-world/

Un elemento clu della collezione del nuovo museo sarà il famoso "Stan", un notevole Tyrannosaurus rex lungo 11,7 metri, quasi completo, che rappresenta uno dei fossili meglio conservati e più studiati di questo iconico predatore del tardo Cretaceo. Come è noto agli scienziati di tutto il mondo, anni di studi scientifici su "Stan" hanno approfondito la nostra conoscenza su innumerevoli aspetti del T. rex. Ora che "Stan" ha una nuova casa al Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi, questo dinosauro di 67 milioni di anni verrà affidato alle cure di scienziati esperti e continuerà a contribuire all'istruzione e alla ricerca e a ispirare i futuri esploratori.

"Stan" sarà affiancato da uno straordinario esemplare di meteorite Murchison, che notoriamente si è schiantato in Australia più di 40 anni fa e da allora ha rivelato agli scienziati nuove informazioni sulle origini del sistema solare. Contenendo un'ampia varietà di composti organici di "polvere di stelle" e grani pre-solari formatisi oltre 7 miliardi di anni fa, molto prima della nascita del nostro attuale sistema solare, il meteorite fornisce una visione antica degli stessi mattoni della vita.

La collezione del museo conterrà numerosi manufatti significativi come parte della sua avvincente visione curatoriale, oltre ad esperienze affascinanti create da un team dedicato ad Abu Dhabi, supportato da partnership strategiche con studiosi di fama mondiale ed esperti di storia naturale.

Concepito e sviluppato dal Dipartimento per la Cultura e il Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) in collaborazione con Miral, il principale creatore di mete ed esperienze di Abu Dhabi, il Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi sarà un istituto di ricerca scientifica e insegnamento oltre che una risorsa educativa per l'apprendimento della storia dell'evoluzione del nostro pianeta, con l'obiettivo di accendere una duratura passione per il mondo naturale nei visitatori di tutte le età.

Secondo HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente di DCT Abu Dhabi, coltivare la consapevolezza dell'impatto che stiamo avendo sul pianeta non è mai stato così importante.

"La storia naturale ha una nuova casa ad Abu Dhabi. Un nuovo museo che racconta la storia del nostro universo attraverso alcuni degli esemplari più incredibili conosciuti dall'umanità. Questi sono doni maestosi della natura, che siamo orgogliosi di condividere con il mondo, sbloccando milioni di anni di conoscenza, non solo per far avanzare la scoperta scientifica, ma anche per invitare i nostri figli a proteggere il futuro del nostro pianeta", afferma HE Al Mubarak. "Crescendo una nuova generazione di sostenitori globali incredibilmente curiosi e appassionati di storia naturale, stiamo realizzando la nostra visione di arricchire la vita e rendere Abu Dhabi un luogo dedicato a ricerca, collaborazione e scoperta".

Il museo si unirà alle diverse istituzioni culturali e ai musei del distretto culturale di Saadiyat, che includono il Louvre Abu Dhabi e il Museo Nazionale Zayed e Guggenheim Abu Dhabi di prossima apertura, come parte della strategia di Abu Dhabi di promuovere l'emirato come centro per la cultura, le arti e la creatività.

Incentrate su mostre coinvolgenti, collezioni curate con esemplari eccezionali e mediazioni innovative e interattive, le gallerie del Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi condurranno i visitatori in un viaggio indietro nel tempo, raccontando l'evoluzione del nostro universo, la formazione della Terra e la storia della vita sul nostro pianeta, oltre a fornire uno sguardo al nostro possibile futuro.

Oltre alla storia naturale globale, il Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi presenterà per la prima volta la storia della vita sulla Terra attraverso una lente araba, saranno esposti esemplari del patrimonio naturale locale, della fauna, della flora e della storia geologica della regione che costituiranno parte del percorso del visitatore.

Il museo entrerà a far parte di una comunità globale di musei di storia naturale impegnati nell'istruzione pubblica e nello sviluppo e nella condivisione della ricerca scientifica. All'interno del museo, l'innovativa struttura dedicata alla ricerca scientifica intraprenderà studi in aree quali zoologia, paleontologia, biologia marina, ricerca molecolare (DNA antico e proteomica) e scienze della terra. L'obiettivo principale sarà quello di far progredire la conoscenza e aumentare la comprensione del nostro passato, ma anche di creare un gruppo di esperti per l'innovazione futura e le tecnologie emergenti.

Coprendo un'area di oltre 35.000 mq, gli architetti all'avanguardia Mecanoo hanno progettato il Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi in modo che assomigli a un gruppo di cime montuose, riflettendo l'obiettivo del museo di migliorare la comprensione del mondo naturale e l'impegno nel proteggerlo. Ogni elemento del progetto utilizza la geometria come tema conduttore, con forme pentagonali che ricordano le strutture cellulari. Anche l'acqua e la vegetazione, potenti simboli della vita nel deserto, giocano un ruolo importante nel progetto. Oltre alle aree espositive della galleria, il museo comprenderà spazi espositivi temporanei per eventi speciali e strutture teatrali. I lavori di abilitazione e marittimi nel cantiere del Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi sono già iniziati.

Il Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi offrirà opportunità di lavoro nell'emirato e a livello nazionale e regionale più ampio, con curatori che verranno incaricati per coprire l'intero spettro delle scienze naturali. Inoltre, ambisce ad attrarre e a far crescere giovani talenti come parte della spinta di Abu Dhabi per accelerare la cultura e i settori creativi.

Il Distretto Culturale di Saadiyat è già sede del Louvre Abu Dhabi, il celebre museo universale progettato dall'architetto Jean Nouvel, vincitore del premio Pritzker, e del Manarat Al Saadiyat, un centro culturale che contribuisce alla vivace scena artistica della regione con mostre ed eventi, workshop e programmazione creativa di rilevanza internazionale.

Il Distretto Culturale di Saadiyat comprenderà presto anche il Museo Nazionale Zayed, il museo nazionale degli Emirati Arabi Uniti, il Guggenheim Abu Dhabi, incentrato sull'arte moderna e contemporanea globale e la Abrahamic Family House, che comprenderà tre spazi religiosi: una moschea, una sinagoga e una chiesa, in un unico luogo per ispirare e favorire l'accettazione e la pacifica convivenza tra persone di tutte le fedi.

Informazioni sul Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi

Il Museo di storia naturale di Abu Dhabi sarà un istituto di ricerca e insegnamento scientifico all'avanguardia e leader a livello mondiale con sede nel distretto culturale di Saadiyat, ad Abu Dhabi. La missione del Museo di storia naturale di Abu Dhabi sarà quella di accendere una duratura passione per il mondo naturale e la sua comprensione tra i visitatori di tutte le età. Utilizzando tecnologie all'avanguardia per le sue esposizioni immersive e interattive, il museo accompagnerà i visitatori in un percorso che narra l'evoluzione del nostro universo, la formazione della Terra, la storia della vita sul nostro pianeta e il suo futuro. Il Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi sarà un museo accessibile a un pubblico diversificato e coinvolgente per tutti i segmenti del pubblico.

Informazioni sul Dipartimento per la Cultura e il Turismo di Abu Dhabi

Il Dipartimento per la Cultura e il Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) guida la crescita sostenibile della cultura, del turismo e dei settori creativi di Abu Dhabi, alimenta il progresso economico e aiuta a realizzare le più ampie ambizioni globali di Abu Dhabi. Lavorando in collaborazione con le organizzazioni che definiscono la posizione dell'emirato come destinazione internazionale di prim'ordine, DCT Abu Dhabi si impegna a unire l'ecosistema attorno a una visione condivisa del potenziale dell'emirato, coordinare sforzi e investimenti, fornire soluzioni innovative e utilizzare i migliori strumenti, politiche e sistemi per sostenere i settori della cultura e del turismo.

La visione di DCT Abu Dhabi è definita dalla gente, dal patrimonio e dal paesaggio dell'emirato. Lavoriamo per migliorare lo status di Abu Dhabi come luogo di autenticità, innovazione ed esperienze senza precedenti, rappresentato dalle sue vivaci tradizioni di ospitalità, iniziative pionieristiche e pensiero creativo.

