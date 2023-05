Acampora (Assonautica): "Italia affermi sua identità di nazione marittima"

"Dobbiamo affermare la nostra identità come nazione marittima in Europa. Da sempre siamo visti come il pontile dell’Europa nel Mediterraneo ma questa è sempre stata una visione soltanto geografica: oggi con questi tre giorni, e con il lavoro del Ministero del ministro Musumeci, bisogna riempire di contenuti e aggiungere a questa visione soltanto geografica anche dei concetti sociali politici ed economici.” Ha dichiarato Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italia, a margine del 2º summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta. "L’importanza dell’economia del mare in questo momento è straordinaria. Le proposte verranno da tre giorni di incontri con 200 esperti del settore; ci saranno dei panel tematici su istruzione, ricerca, ambiente: questo lavoro - conclude - sarà consegnato direttamente ai tecnici del Ministero affinché lo elaborino e queste indicazioni vengano recepite nel Piano Triennale del Mare.”