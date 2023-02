Acampora (Assonautica Italiana), occorre visione strategica marittima

"Questo è un momento determinante. C’è un nuovo assetto istituzionale e occorre che tutte le filiere del mare lavorino insieme per mettere in piedi una nuova visione strategica marittima. Dobbiamo diventare il pontile dell’Europa nel Mediterraneo da un punto di vista non solo geografico, quanto sociale, politico, economico. In questo senso Assonautica è in prima linea nel dare il proprio contributo al Governo a scrivere insieme il Piano triennale". Lo ha sottolineato il Presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora, intervenendo al meeting promosso da Assonautica Trieste. "Tra le varie priorità c’è la necessità di una riforma del demanio marittimo, di tutelare la nostra bandiera italiana, di formare i nostri giovani e accompagnare le aziende nel processo di transizione energetica" conclude Acampora