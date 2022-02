Acc: Lu.ve presenta piano industriale, 6 mln per riconversione, 'sollievo' sindacati

L'Acc Wambao di Borgo Valbelluna si appresta a voltare pagina: archiviato il progetto Italcompt sarà acquisita invece dalla Sest del gruppo Lu-ve, autorizzata dal Mise nei giorni alla presentazione di una offerta vincolante che oggi ha dettagliato il piano industriale al tavolo di confronto con i sindacati. Circa 6 i milioni che l'azienda italiana è pronta a investire per i p rossimi 3 anni, più 2 mln spesi per l’immobile, per la riconversione produttiva dell'impianto e la realizzazione di una stretta sinergia con il vicino impianto Sest di Limana, per sostituire progressivamente l'attuale produzione di compressori con quella di scambiatori di calore.

Soddisfatti i sindacati che tirano per questo 'un respiro di sollievo' di fronte ad un compratore " solido e italiano" dopo la tormentata e fallimentare vicenda del progetto Italcompt, "inizialmente lanciato dal Ministero dello Sviluppo economico e poi rinnegato", annotano ancora Fim Fiom e Uilm, e che farà pagare un prezzo industriale e occupazionale "non fosse altro che per i 400 lavoratori torinesi ex Embraco licenziati a gennaio".

Sest, inoltre, riferiscono ancora i sindacati, avrebbe manifestato l'intenzione di assumere 150 lavoratori su un totale di 250, anche se gli esuberi effettivi potrebbero secondo il commissario straordinario, scendere a 35, fra pensionandi e quelli che potrebbero già essere occupati altrove. L’assunzione sarà preceduta da distacchi temporanei: i primi 40 inizieranno subito, per poi proseguire a scaglioni nell’arco di due anni e mezzo; 30 entro il gennaio 2023; 30 entro luglio 2023; 30 entro gennaio 2024 e i restanti 20 entro luglio 2024.

Il Mise comunque sta lavorando anche ad un percorso a tutela dei lavoratori che coinvolgerà anche il ministero del Lavoro. Su questo fronte, Fim Fiom e Uilm hanno chiesto la proroga della procedura di amministrazione straordinaria proprio per garantire la massima copertura possibile in termini di ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori. In particolare hanno chiesto la proroga della procedura di amministrazione fino a fine anno, per poter poi accedere nel 2023 alla cassa per cessazione. I sindacati hanno chiesto anche la ricollocazione di coloro che purtroppo non saranno assorbiti.

A breve intanto inizierà il confronto nell’ambito della procedura di cessione di azienda, che dovrà formalmente definire le condizioni di passaggio dei lavoratori. "Sest -spiegano Fim Fiom e Uilm- in virtù del fatto che acquista dalla amministrazione straordinaria, intende ottenere l’esonero dall’applicazione della disciplina sul passaggio di azienda che garantirebbe la continuità dei rapporti di lavoro; ma come sindacato chiediamo la tutela salariale e normativa". Nuovi round in vista la prossima settimana: in sede territoriale sarà calendarizzato per i prossimi il confronto sulla cessazione d'azienda, mentre il giorno 9 marzo è stato riconvocato, della struttura per le crisi di impresa del Mise, il tavolo in plenaria.