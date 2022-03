Accademia Lincei firma accordo con Academia das Ciências de Lisbona

Siglato un accordo di collaborazione fra l'Accademia dei Lincei italiana con l'Academia das Ciências de Lisbona. L'accordo è stato sottoscritto fra le due istituzioni nel corso di un incontro online trasmesso congiuntamente a Roma, nella sede dell'Accademia Nazionale dei Lincei, e a Lisbona, presso l'Accademia delle Scienze portoghese. "L'accordo di oggi - ha sottolineato Roberto Antonelli, presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei - rafforza la rete di relazioni internazionali dell'Accademia e conferma il ruolo strategico che può essere svolto dai Lincei a supporto delle istituzioni. In un momento storico così complicato c'è un terreno comune in cui costruire un futuro di pace: quel luogo sono le Accademie".

Dopo la firma del professor Roberto Antonelli e del professor José Luís Cardoso dell'Accademia di Lisbona è stato promosso un webinar dal titolo "The future of science in Europe and the role of the learned societies", moderato da Jean-Pierre Bourguignon, già presidente del European Research Council, con una relazione di Giorgio Parisi, vicepresidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Premio Nobel per la Fisica 2021.

Il webinar ha consentito anche di aprire una discussione sul rapporto tra la comunità scientifica e le istituzioni politiche, con particolare riguardo all'attività di consulenza science-based come supporto alle funzioni legislative e di governo. Le organizzazioni scientifiche europee, e in particolare le accademie, ha sottolineato l'Accademia dei Lincei, "devono oggi definire il loro ruolo in relazione allo sviluppo del programma di finanziamento e sostegno promosso dall'Unione Europea a favore degli stati membri per il rilancio delle economie nazionali colpite dagli effetti dalla pandemia".