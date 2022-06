Accademia MasterNail: ”Onicotecnica, aperte le iscrizioni alla professione, tra competenze tecniche e abilità gestionali d’impresa”

L’Onicotecnica è una professione emergente che si sta delineando come attività imprenditoriale indipendente di successo

Roma, 22 giugno 2022. Il mondo beauty offre molteplici opportunità di lavoro tanto che, negli ultimi anni, si sono delineate diverse nuove professioni, ‘indipendenti’ dalla classica figura dell’estetista: l’Onicotecnica è sicuramente una delle più interessanti che sta riscuotendo maggiori consensi. Ma diventare Professioniste Onicotecniche presuppone determinate conoscenze e competenze, sia tecnico-pratiche che gestionali-organizzative.

“Sono aperte le iscrizioni alla MasterNail, il primo percorso di formazione unghie al mondo ad offrire la possibilità di diventare una vera Professionista nel settore Nail”, introduce Roberta Giannetti. “Il nostro metodo, collaudato nel tempo, è strutturato su un insieme di conoscenze e competenze sia tecniche, riferite strettamente alla pratica del mestiere, su come eseguire manicure e pedicure professionali, sia competenze gestionali, legate all’organizzazione dell’attività stessa, ovvero al come promuovere al meglio il proprio fare, acquisendo tecniche di vendita ed aumentando gli incassi. Il nostro metodo d’insegnamento ha aiutato centinaia di operatrici del settore a divenire imprenditrici di se stesse, migliorando dal punto di vista tecnico ed aumentando i ricavi grazie alle giuste competenze di gestione aziendale. Oggi, ottenere tutto questo non è semplice ne tantomeno scontato e in gioco ci sono vari fattori, in primis la passione e la determinazione. Ma non basta, occorre guardare alla professione in modo grandangolare per raggiungere il successo imprenditoriale e la crescita personale”.

La MasterNail nasce nel 2009 come Accademia indipendente specializzata nella ricostruzione unghie, grazie ad un’intuizione di Roberta Giannetti e Slobo Stevanovic che decidono di fondere le loro abilità, dando vita ad uno dei percorsi più performanti in ambito Nails. Roberta Giannetti, Estetista specializzata nella ricostruzione unghie, è titolare del salone ed insegnante di prim’ordine. Ha scritto e tradotto diversi libri diventati il punto di riferimento della formazione unghie in Italia.

Slobo Stevanovic, dopo esser stato consulente aziendale per diverse realtà imprenditoriali (principalmente multinazionali nel settore IT), nel 2009 apre un’azienda di import/export di prodotti nails e una scuola di formazione tecnica nel settore Italiano.

“La nostra mission è quella di accompagnare onicotecniche ed estetiste in un percorso di crescita che conferisce una competenza a 360 gradi nel settore Nail. Essere Onicotecniche professioniste prevede a monte una conoscenza della sua struttura anatomica, ma anche tutto ciò che riguarda l’igiene e, ovviamente, l’estetica dell’unghia”, sottolinea Slobodan Stevanovic. “Questo aspetto deve essere integrato però dalla parte ‘manageriale’ della professione, elemento indispensabile per tradurre la propria passione in una professione soddisfacente e remunerativa. Durante il percorso, condividiamo le nostre competenze in ambito di comunicazione, marketing aziendale e tutti gli strumenti necessari per posizionarsi sul mercato ed acquisire visibilità e clienti. Sono decine di migliaia le operatrici professioniste che lavorano nel settore Nails, alcune hanno l’obiettivo di affinare le competenze tecniche, altre hanno il sogno di aprire un salone proprio, altre ancora, posseggono un salone ma vogliono migliorare i loro trattamenti e avere maggiori incassi. Tutto questo oggi è possibile seguendo il percorso accademico firmato MasterNail”.

Contatti: https://masternail.it