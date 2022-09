Accademia MasterNail: “Onicotecnica, la professione che vince la crisi”

Crisi energetica e pandemia hanno dato un duro colpo alle imprese, ma non tutte hanno subito lo stesso impatto, l’Onicotecnica risulta tra quelle privilegiate

Roma, 9 settembre 2022. La pandemia e la sopraggiunta crisi energetica hanno completamente stravolto l’economia mondiale, ma non tutti i settori hanno subito lo stesso impatto, alcuni, come quello dell’onicotecnica, e più in generale dell’estetica, non hanno risentito di alcuna flessione.

“La risposta a questo fenomeno sta nel fatto che la cura del proprio corpo è diventata, soprattutto negli ultimi anni, un passaggio essenziale per il benessere generale dell’individuo, sia a livello fisico sia a livello psicologico, a partire dalla cura delle mani e delle unghie, vero e proprio ‘biglietto da visita’ delle persone”, spiega Slobodan Stevanovic, consulente aziendale che, insieme a Roberta Giannetti, ha fondato l’accademia MasterNail di Roma. “La professione dell’Onicotecnica ha conosciuto una notevole evoluzione, risultando essere una delle ‘imprese top’ che non hanno sofferto della crisi finanziaria/energetica del nostro Paese, ma che è, al contrario, in continua crescita. Scegliere questo tipo di ambito oggi, vuol dire scegliere innanzitutto di ‘essere’ un professionista a 360 gradi: un mestiere che permette, non solo di esprimere conoscenze tecniche e creatività, ma di mettere in campo anche spiccate capacità imprenditoriali”.

L’Accademia MasterNail di Roma, nata da una geniale intuizione di Roberta Giannetti e Slobosan Stevanovic, grazie ad un collaudato metodo multidisciplinare insegna cosa sta cambiando nel settore Nails e cosa dovrebbero fare oggi, le Onicotecniche che vogliono avere successo. Il programma che ne consegue, nasce proprio per porre rimedio all’attuale vuoto formativo nel settore. Come ogni realtà che si espande, anche per l’Onicotecnica si è aperto un interessante ventaglio di opportunità lavorative.

“Proponiamo l’apprendimento trasversale come vantaggio competitivo, in particolare per lo sviluppo dell’agilità organizzativa e l’ottimizzazione dei processi di comunicazione e di customer satisfaction, sottolinea Slobodan Stevanovic. “Ogni circostanza di crisi economica ed instabilità è fonte di un disagio sociale e di grande preoccupazione, soprattutto per le giovani generazioni, va anche detto però che, in molti casi, è possibile sfruttare la situazione a proprio vantaggio unendo l’utile al dilettevole: il numero di donne e ragazze con la passione per la cura e la ricostruzione delle unghie, è in costante crescita e, così, anche la richiesta di professioniste capaci di operare in questo settore che, grazie alle giuste competenze diventano imprenditrici di se stesse, cogliendo l’opportunità di svolgere una professione che non risente la crisi. Scegliere di investire nel percorso formativo per diventare Onicotecnica riconosciuta ed abilitata all’esercizio della professione può rivelarsi davvero un buon progetto, dal momento che le possibilità lavorative in questo campo di certo oggi non mancano”.

