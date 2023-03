Accessori per moto, prevista crescita costante del mercato fino al 2032

Napoli, 28/02/2023. Assorbiti, non senza fatica, gli effetti della pandemia, lo scorso anno il mercato degli accessori per moto ha fatto registrare un saldo positivo rispetto al 2021, anno in cui il valore globale del comparto aveva sfiorato gli 8,4 miliardi di dollari. Secondo i dati elaborati dal portale Fact.mr, il 2022 è stato un anno di crescita, frutto di un incremento complessivo in valore del 5,3%. Questo trend, secondo le stime di settore, è destinato a caratterizzare anche il prossimo futuro, alimentando un’espansione del mercato globale fino al 2032 ad un ritmo del +6% all’anno in valore (una percentuale superiore a quella del biennio precedente, caratterizzato da una crescita media del 5,3% annua).

Pertanto, in base alle previsioni del portale specializzato in ricerca e consulenza, al termine del periodo di riferimento, il valore complessivo del mercato degli accessori per moto potrebbe raggiungere quota 15 miliardi di dollari. Ben più rosee le previsioni di Future Marketing Insights, le cui proiezioni quantificano in oltre 41 miliardi di dollari il valore che il mercato potrà raggiungere entro il prossimo decennio.

Le previsioni per categoria merceologica

Il portale Fact.mr ha anche analizzato i possibili sviluppi del mercato globale in relazione alle varie categorie merceologiche che lo compongono; quello degli accessori di protezione sarà il segmento destinato a crescere maggiormente, fino a rappresentare il 17% delle quote di mercato (per un valore di 7,2 miliardi di dollari) entro la fine del 2023. Questo trend è attribuito principalmente alle pessime condizioni della rete stradale nei paesi in via di sviluppo e ad alta densità abitativa, dove i veicoli a due ruote sono molto utilizzati e si registra un maggior bisogno di dispositivi di protezione. Saranno quindi caschi, guanti, ginocchiere e fasce lombari ad alimentare l’espansione del mercato in maniera più significativa.

I fattori di crescita del mercato

Non è difficile immaginare, in uno scenario di questo tipo, come uno dei fattori di crescita delle vendite sarà l’e-commerce, in linea con quanto già accade per altre categorie merceologiche. Già da qualche anno, infatti, la presenza digitale di aziende specializzate e retailer di settore ha incrementato enormemente la disponibilità di articoli di vario genere per i veicoli a due ruote; verosimilmente, un numero crescente di consumatori si rivolgerà con crescente frequenza alle piattaforme digitali ed agli shop specializzati come Omniaracing.net, a caccia di accessori e ricambi moto online.

Nondimeno, la continua ricerca tecnologica da parte dei grandi marchi di settore costituisce un altro aspetto destinato a sostenere la crescita del mercato. Lo sviluppo di soluzioni di nuova generazione, in grado di abbinare sicurezza e sostenibilità, avrà un peso specifico non trascurabile, data la sempre più spiccata sensibilità verso temi quali l’impatto ambientale e la sicurezza stradale.

Il mercato europeo

A livello globale, l’Asia Pacifica rappresenta la macro area trainante del mercato globale dei veicoli a due ruote e, di riflesso, di quello che interessa accessori e componenti di ricambio.

L’Europa, da questo punto di vista, si colloca in posizione più defilata, pur facendo registrare cifre molto significative. Nel 2019, ad esempio, secondo quanto rilevato da uno studio condotto da Oxford Economics (“The Economic Importance of Motorcycle”), le vendite di parti di ricambio per moto in area europea (incluso il Regno Unito) ha raggiunto i 2 miliardi di euro, generando un prodotto interno lordo pari a 1,24 miliardi di euro e alimentando quasi 25.000 posti di lavoro. “La produzione e la distribuzione di accessori per moto” - si legge nella pubblicazione - “nel 2019 ha avuto un impatto totale sul PIL per oltre 3,3 miliardi di euro”. A riprova della centralità del mercato asiatico, l’indagine di Oxford Economics sottolinea inoltre come parti ed accessori per veicoli a due ruote prodotti in Europa vengano esportati principalmente in Asia, in particolare in India e Thailandia.

