Accordi di sviluppo e coesione tra Governo e Regioni Sardegna e Puglia

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tra il 28 e il 29 novembre, si è recata dapprima a Cagliari e poi a Bari per la cerimonia di firma dell’Accordo di sviluppo e coesione tra Governo e Regione Sardegna, nel primo caso e Regione Puglia nel secondo. Per la Sardegna, l’Accordo prevede risorse complessive pari a 3,55 miliardi di euro tra Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e altri finanziamenti statali ed europei, destinati a 294 interventi strategici allo scopo di promuovere lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale dell’Isola. In particolare, gli interventi sono destinati a cinque diverse aree come indicate dalla Regione: ambiente e risorse idriche; infrastrutture e trasporto; riqualificazione urbana ed edilizia pubblica; sanità; istruzione, scuola e università. Per quanto riguarda la Regione Puglia, l’Accordo prevede lo sblocco di circa 6,3 miliardi di euro di fondi destinati a centinaia di progetti in diversi ambiti, dalle opere per il contrasto al dissesto idrogeologico al potenziamento delle strutture ospedaliere, dalle politiche sociali e del lavoro a sostegno dell’occupazione al rafforzamento della rete portuale e aeroportuale.

Link al video della cerimonia Governo-Regione Sardegna: https://www.youtube.com/watch?v=M47EqAghTJg

Link al video della cerimonia Governo-Regione Puglia: https://www.youtube.com/watch?v=1YIHGgf_Ocw