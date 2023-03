Accordo Comune di Caltanissetta-Gdf per utilizzo risorse Pnrr

Il Comune di Caltanissetta e la Guardia di finanza hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per implementare la reciproca collaborazione e garantire un presidio di legalità a tutela del corretto impiego delle risorse del Pnrr. Il documento è stato firmato dal sindaco Roberto Gambino e dal comandante provinciale colonnello Stefano Gesuelli. L’intesa consentirà alla Guardia di Finanza di accedere, in maniera rapida ed efficace, a dati, notizie, informazioni che permetteranno di implementare le analisi di contesto già avviate, utili a orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio del Comune di Caltanissetta, dello Stato e dell’Unione Europea.

"L'intesa - ha sottolineato il sindaco Roberto Gambino - oltre a essere strategica, rappresenta un ulteriore e solido muro di contrasto a qualsiasi tentativo di infiltrazione criminale nei progetti finanziati dal Pnrr". "Il protocollo - ha aggiunto il colonnello Gesuelli - garantisce un più rapido e aggiornato flusso informativo tra Comune e Guardia di Finanza che consentirà di affinare ancor di più quegli alert di rischio determinanti ai fini dei controlli. Inoltre non rallenterà in alcun modo il dispiegamento delle risorse, ma sarà sempre diretto, d’intesa con il Comune, ad assicurare la corretta destinazione e un più trasparente Impiego delle risorse".