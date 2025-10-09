circle x black
Accordo Israele-Hamas per Gaza, l’annuncio di Trump e le reazioni

09 ottobre 2025 | 13.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prima l'annuncio di Donald Trump, poi la conferma alla stampa dei mediatori nei negoziati. Israele e Hamas hanno raggiunto, nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, l'accordo per l'attuazione della prima fase del piano di pace per Gaza. Il cessate il fuoco nella Striscia parte dalla ratifica formale del governo israeliano. Annunciando l'accordo su Truth, il presidente americano ne ha ribadito i punti principali: "Questo significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura. Tutte le parti saranno trattate equamente". Questo, ha continuato, “è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti". Trump andrà in Israele nei prossimi giorni, intenzionato ad accogliere l'invito del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a intervenire alla Knesset. "L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del piano di pace del presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate", è stato il primo commento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’Italia, ha assicurato, “continuerà a sostenere gli sforzi dei mediatori ed è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza". Guardando avanti, Meloni ha anche descritto un percorso ancora lungo e articolato. “C'è tutto il tema del disarmo di Hamas, c'è il tema di fare in modo che non ci siano nuovi insediamenti in Cisgiordania e c'è il tema di una gestione transitoria della striscia di Gaza, perché se Hamas, come mi pare che siamo tutti d'accordo, non deve avere alcun ruolo, dall'altra parte sappiamo anche che l'Autorità nazionale palestinese ha bisogno di un percorso di riforma". Proprio il presidente dell’Anp, Mahmud Abbas, ha difeso ancora una volta la sua sovranità. “Ciò che ci interessa ora è l'impegno immediato per un cessate il fuoco completo, il rilascio di tutti gli ostaggi e i prigionieri, la consegna di aiuti umanitari urgenti attraverso le organizzazioni delle Nazioni Unite, la garanzia che non vi siano sfollamenti o annessioni e l'avvio del processo di ricostruzione”, ha affermato in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa palestinese Wafa.

