Elezioni 2022, domani incontro Letta-Bonelli-Fratoianni per verifica alleanza

Incontro domani alle 15 tra Letta, Fratoianni e Bonelli. A chiedere l'incontro sono stati i leader di Sinistra italiana ed Europa verde dopo l'intesa siglata oggi tra Pd, Azione e +Europa per una verifica dell'alleanza elettorale. "L'accordo tra Pd e Azione +Europa non ci riguarda" hanno chiarito.

"Prendiamo atto dell'accordo bilaterale tra Partito democratico e Azione +Europa. E' un accordo che non ci riguarda - spiega il co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli - tra l'altro non ne condividiamo molte cose nel merito delle questioni programmatiche. L'incontro che chiediamo al Partito democratico - aggiunge - serve a verificare se ancora ci sono le condizioni di un'intesa elettorale che coinvolga l'alleanza tra Verdi e Sinistra".

Gli fa eco il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni: "Questa trattativa un po' curiosa che si concentrata molto sui collegi, era partita con un veto. Ho sfidato personalmente Carlo Calenda a mettersi in gioco. Noi non abbiamo paura a metterci in gioco e correre sul proporzionale. La nostra proposta politica - avverte il leader di Si - non è negoziabile. Per questo consideriamo questo accordo legittimo, perché è bilaterale, ma in nessun modo vincolante sul tema programmatico della proposta politica".

"Noi siamo quelli di oggi, di ieri e di domani - continua Fratoianni - Noi siamo pacifisti e siamo contro ogni aumento della spesa militare. E continueremo a batterci perché ci sia una escalation diplomatica e non un'escalation delle armi. Questa è la nostra proposta e sarà la nostra proposta in campagna elettorale. Alla fine di quell'incontro, che abbiamo chiesto, valuteremo se sussistono le condizioni per fare quello che abbiamo provato a fare in queste settimane. In modo chiaro, senza trattative sui posti".

Una richiesta raccolta a stretto giro da Enrico Letta, determinato a rinsaldare il più possibile i rapporti con gli alleati in vista del voto. "Incontro con i leader di Sinistra italiana ed Europa verde? Certamente. Propongo di vederci domani", la replica del leader dem che più tardi ha confermato l'incontro indicando l'orario: "Domani pomeriggio alle 15 incontreremo Sinistra italiana e i Verdi per discutere insieme il rapporto tra noi e loro e la campagna elettorale da fare insieme".