Accordo Tiscali e Italiaonline, affidata a Iol Advertising vendita spazi pubblicitari

Roma, 18 feb. (Adnkronos)

La internet company Italiaonline ha siglato un accordo triennale con Tiscali.it, storico portale del panorama web italiano, grazie al quale iOL Advertising diventa la concessionaria esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari su Tiscali.it e dei progetti speciali. Tiscali.it è uno dei più longevi e riconosciuti siti web italiani con una audience media mensile di 12 milioni di unique browsers (oltre il 50% dei quali da mobile) e 200 milioni di pageviews. La testata giornalistica pubblica in media 250 articoli e contenuti multimediali ogni giorno e la Tiscali Mail conta 1,4 milioni di utilizzatori che fruiscono della propria casella di posta gratuita su web, app e client.

A iOL Advertising, si legge in una nota, è affidata la concessione della vendita degli spazi pubblicitari sul sito Tiscali.it nei riguardi di clienti, centri media e piattaforme di programmatic advertising. I formati pianificabili sono tutti quelli offerti da iOL Advertising. In particolare, saranno erogati formati display, video, mobile e formati custom come Login Mail e Skin. L’accordo include anche i progetti speciali, inclusi quelli di branded content.

"Questo accordo ci consentirà di sviluppare importanti sinergie in termini di soluzioni innovative e opportunità di mercato, consolidando le audience di due gruppi che hanno fatto la storia di internet in Italia e che condividono la stessa passione per l’innovazione", commenta Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali. "Quello con Tiscali è un sodalizio che ha le sue radici nella nostra comune passione per il web e può a buon diritto scrivere un nuovo capitolo del digital advertising in Italia. - ha commentato Roberto Giacchi, Amministratore delegato di Italiaonline – La visione comune è quella di creare un ecosistema di portali e di piattaforme mail 100% Made in Italy, in grado di sviluppare soluzioni uniche di profilazione, grazie al più grande patrimonio di dati di prima parte del nostro paese".