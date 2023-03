Accordo tra Epiqa e Sky Racing World

Roma, 6 febbraio 2023 – Epiqa, il network televisivo del Gruppo Snaitech, e Sky Racing World, società che detiene diritti esclusivi per la commercializzazione e distribuzione di corse di cavalli dal vivo in diversi Paesi del mondo, hanno firmato un accordo strategico per diffondere le corse ippiche italiane all’estero. Il progetto comprende la distribuzione di immagini relative a sette ippodromi italiani, tra cui l’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

L'accordo è ampio in quanto la distribuzione delle corse, sia al galoppo che al trotto, si estende a Sky Racing World (Stati Uniti e Canada), Sky Racing, Tabcorp (Australia) e Arena Racecourse Group (Regno Unito, Irlanda ed Europa). L'accordo prevede, oltre alla tipologia di gioco a quota fissa, anche la distribuzione delle scommesse cosidette “pari-mutuel” con un totalizzatore internazionale ospitato dal provider Premier Gateway International (PGI). Il tutto corredato dal “database” storico delle performance delle corse italiane e dalle cronache in lingua inglese, per favorire la massima divulgazione dell’ippica italiana all’estero.

«Siamo entusiasti della collaborazione con Sky Racing World» – ha dichiarato Maria Chiara Polselli, Amministratore Delegato di Epiqa Srl. – «Grazie a questa partnership potremo vedere la nostra consolidata tradizione ippica superare i confini italiani, creando importanti possibilità di crescita per tutti gli operatori del settore. L’accordo si sposa perfettamente con il profondo impegno di Snaitech per il rilancio del comparto ippico, dotato di grandi potenzialità ancora inespresse che aspettano solo di essere riconosciute, accolte e valorizzate.»

Soddisfatto David Haslett, CEO di Sky Racing World: «L'opportunità di ampliare la distribuzione delle corse italiane nei mercati internazionali rappresenta una significativa occasione di crescita per il nostro business e per i nostri partner nel mondo. Speriamo che questa partnership appena iniziata possa confermarsi e consolidarsi ulteriormente negli anni».

La tradizione ippica italiana, ben radicata sul nostro territorio, annovera nella sua storia cavalli leggendari come Falbrav, vincitore di premi prestigiosi tra cui il Gran Premio di Milano, la Japan Cup, la Prix d’Ispahan in Francia, l’Eclipse Stakes e il Juddmonte International Stakes nel Regno Unito e la Hong Kong Cup. Uno dei più famosi fantini al mondo è proprio il milanese Frankie Dettori che con le sue numerosissime vittorie ha entusiasmato gli appassionati di tutti i continenti, attirando l’interesse delle nuove generazioni di tifosi verso questo sport.

In Nord America tutte le gare saranno trasmesse in live-streaming sulla app di Sky Racing World, su skyracingworld.com e sulle principali piattaforme ADW. Sky Racing World, inoltre, ha stretto una partnership con Racing and Sports per sviluppare servizi che offrono dati sulle corse, prestazioni, pronostici e commenti alle gare. L’accesso per gli utenti a skyracingworld.com è gratuito. Il pubblico australiano potrà seguire le corse italiane sul canale di trasmissione Sky Racing.

Il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nel settore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail (con una quota di mercato del 19,5%), in quello degli apparecchi da intrattenimento (15% del mercato) e in quello dei giochi e delle scommesse on line (con una quota complessiva del 10,6%).

Nel 2021 Snaitech ha registrato ricavi per circa 585 milioni di euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di 2.100 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A metà 2018 Snaitech è entrata a far parte del gruppo Playtech PLC uno dei principali operatori a livello globale nello sviluppo di software e servizi per il settore del gaming con oltre 6.600 dipendenti e uffici in 26 Paesi.

In qualità di sussidiaria dell'operatore di scommesse australiano Tabcorp, Sky Racing World detiene diritti esclusivi per commercializzare e distribuire corse di cavalli dal vivo da Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Corea del Sud, Giappone, Singapore e Hong Kong nei territori delle Americhe, dei Caraibi e in alcune parti d'Europa.

