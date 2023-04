Accrediti media per la 1000 Miglia, iscrizioni da oggi e solo online

Nel caso in cui si abbia presentato la richiesta negli anni scorsi non sarà necessaria una nuova registrazione al Portale Accrediti e vi si potrà accedere con le proprie credenziali

È ora possibile richiedere l’accredito Media per la 1000 Miglia 2023. Lo fa sapere l'organizzazione con una nota. "Come indicato nel Regolamento 2023 le richieste di accredito potranno essere presentate esclusivamente online - previa registrazione all’Area Press e al Portale Accrediti - e dovranno pervenire entro e non oltre le 23:59 del 21 maggio 2023. Non saranno accettate richieste di accredito pervenute con altre modalità. Nel caso in cui si abbia presentato la richiesta negli anni scorsi non sarà necessaria una nuova registrazione al Portale Accrediti e vi si potrà accedere con le proprie credenziali".

"Non sarà in alcun modo possibile accreditarsi in loco. 1000 Miglia provvederà a fornire materiale foto e video che potrà essere scaricato dall’Area Press del sito 1000miglia.it e dalla Piattaforma dedicata. L’accredito è da ritenersi valido solo previa conferma da parte dell’Ufficio Stampa di 1000 Miglia Srl e confermato entro martedì 30 Maggio. Per ulteriori informazioni e chiarimenti scrivere a press@1000miglia.it".