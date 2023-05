ACE Money Transfer e Bank Al Habib uniscono le forze per stimolare gli afflussi di rimesse in Pakistan

MANCHESTER, Inghilterra, 18 maggio 2023 /PRNewswire/ -- Le rimesse sono una fonte significativa di riserve estere per il Pakistan, e qualsiasi calo di volume può avere un grave impatto sulla stabilità economica del Paese. Per sostenere il calo degli afflussi di rimesse in Pakistan, che sono diventati una delle principali cause di preoccupazione per l'economia del Paese, ACE Money Transfer, un fornitore di rimesse in crescita con sede nel Regno Unito, e Bank Al Habib, una delle principali banche commerciali del Pakistan, annunciano un'altra campagna congiunta.

Il Pakistan dipende fortemente dalle rimesse, con oltre 9 milioni di pakistani che vivono e lavorano all'estero, contribuendo all'economia del paese attraverso le rimesse. Il Pakistan ha ricevuto circa 31,9 miliardi di dollari nel 2021 e 31,2 miliardi di dollari nel 2022 in rimesse, pari a quasi il 9% del PIL del Paese.

A gennaio 2023, le rimesse hanno registrato un calo del 9,9% rispetto al mese precedente, con 1,9 miliardi di dollari contro i 2,1 miliardi di dollari di dicembre 2022. Nonostante un notevole aumento degli afflussi, che raggiungeranno i 2,5 miliardi di dollari entro marzo 2023, la traiettoria complessiva verso il basso ha suscitato notevoli timori per l'economia pakistana.

Il calo su base annua degli afflussi di rimesse avrà probabilmente un impatto significativo sulla bilancia dei pagamenti del Pakistan e sulle sue riserve di valuta estera. Questo, a sua volta, può portare ad un deprezzamento della rupia pakistana e ad un aumento dell'inflazione, con ripercussioni negative sulla crescita economica e sullo sviluppo del Paese.

Per affrontare questo problema, in linea con la visione del PRI, ACE Money Transfer e Bank Al Habib hanno compiuto progressi per contribuire a stabilizzare i flussi di rimesse in declino semplificando il processo di invio di denaro in Pakistan, senza commissioni di transazione, e offrendo tassi di cambio accattivanti, accompagnati da premi eccezionali.

I due partner offrono premi in denaro colossali combinando due premi paraurti da PKR 1 Crore e 91 premi di PKR 100.000 ciascuno. I pakistani stranieri che risiedono in Regno Unito, Europa, Canada, Australia e Svizzera possono vincere questi premi semplicemente inviando denaro in Pakistan Via app mobile o attraverso il sito web di ACE Money Transfer da qualsiasi conto bancario Al Habib, oppure ricevendo in contanti da una delle oltre 1080 filiali Bank Al Habib in Pakistan, fino al 30 giugno 2023.

Rashid Ashraf, CEO di ACE Money Transfer Money, ha dichiarato: "Apprezziamo molto la comunità pakistana all'estero che si impegna tanto e svolge un ruolo fondamentale nella crescita economica del Paese. La nostra collaborazione con Bank Al Habib, che offre i servizi più richiesti e gli eccellenti premi in denaro, mira ad incoraggiare i pakistani stranieri a trasferire più rimesse attraverso canali regolamentati".

Il signor Aun Ali, Group Head Business di Bank al Habib ha dichiarato: "Essendo una delle principali banche del Pakistan, Bank Al Habib è Cognizant della sua responsabilità e sta svolgendo il suo ruolo nell'aumentare l'afflusso delle rimesse dei lavoratori in Pakistan attraverso canali regolamentati".

"La nostra collaborazione con ACE Money Transfer è un altro passo verso il raggiungimento di questo obiettivo. Bank AL Habib avvia regolarmente campagne di rimesse domestiche per aumentare la consapevolezza della facilità con cui queste rimesse possono essere inviate e ricevute dai clienti".

