Acer, Maggini presidente giovani imprenditori edili Roma e Provincia

Elisabetta Maggini è stata eletta presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Ance Roma - Acer per il quadriennio 2021-2025. «È un orgoglio essere la prima donna a presiedere l’Associazione giovani costruttori edili di Roma e Provincia - dichiara la neopresidente – soprattutto in un momento di grande cambiamento per il Paese e per il settore e l’edilizia».

Per Elisabetta Maggini, "noi giovani abbiamo una responsabilità nei confronti delle nuove generazioni e abbiamo il compito di realizzare un altro futuro, più sostenibile, inclusivo e competitivo, più innovativo e digitale. Per questo, dobbiamo farci trovare pronti e sfruttare al massimo le nuove opportunità, in vista delle sfide che la Capitale dovrà affrontare. Roma sarà protagonista della ripresa economica e saranno fondamentali, per il rilancio della città, riqualificazione del territorio, dialogo con le istituzioni e sinergie tra le parti sociali. Noi saremo qui, a dare il nostro contributo, da imprenditori e cittadini convinti che Roma meriti di più».

Elisabetta Maggini, 38 anni - laureata in giurisprudenza, master alla Luiss in finanza immobiliare - è esperta di relazioni istituzionali e comunicazione aziendale, manager di aziende pubbliche e private. È stata nel CdA di Acea giovanissima all’età di 30 anni, poi nel CdA della Zecca dello Stato. Attualmente è membro dei Consigli di Amministrazione di Consap, dell’Azienda Servizi alla Persona Asilo Savoia e di Sorgente Group. Da sempre impegnata per la città di Roma in temi a favore dell’imprenditoria giovanile e nel sociale. Il presidente dell’Ance Roma – Acer, Nicolò Rebecchini, nell’esprimere soddisfazione per l’importante incarico a cui è stata chiamata Elisabetta Maggini, le rivolge i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutta l’Associazione.