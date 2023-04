Achille Costacurta, pugno in faccia a vigile: denunciato

Achille Costacurta, figlio dell'ex calciatore Alessandro Costacurta e di Martina Colombari, è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo che avrebbe sferrato un pugno in faccia a un vigile urbano a Milano. Lo riporta il Giorno. Si tratta di un episodio avvenuto martedì sera verso le 23.

Salito su un taxi il ragazzo, reduce dalla partecipazione a Pechino Express, avrebbe iniziato a dare in escandescenze e il conducente, spaventatosi, si è rivolto a dei vigili urbani in servizio per il Fuori Salone lamentandosi per il comportamento del cliente che stava danneggiando il suo veicolo e stava urlando frasi senza senso. Stando a quanto ricostruito i vigili avrebbero provato ad aprire le portiere, ma risposta di Costacurta sarebbe stata quella di colpire con un pugno in faccia il vigile che ha riportato una prognosi di 7 giorni.

Successivamente immobilizzato, Costacurta è stato poi portato nella sede del Radiomobile di via Custodi, all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale. All’alba è stato affidato al padre.