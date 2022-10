Achille Lauro lancia collezione make up 'Maleducata'

Si chiama 'Maleducata' la nuova capsule collection firmata da Achille Lauro per Mulac Cosmetics. Per presentare la linea, l'artista in un post scrive: " Mulac è un brand la cui identità si fonda sul permettere a tutti di mostrare la propria arte. Il make-up è espressione dell’io, è proiezione della propria identità, posso essere uomo, mettermi il mascara, essere virile, essere chi sono, senza stereotipi, senza tabù. Il make-up racconta ciò che siamo e ci aiuta a immaginare chi potremmo essere. Amo il fatto che ogni persona possa scegliere liberamente cosa significa bellezza”.

Natural, vegan e cruelty free, la linea by Achille Lauro è composta da una box, una palette occhi, un gel trasparente per il viso e matite per occhi.