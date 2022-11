Acqua dell’Elba inaugura la Green Week, un 'black friday' alternativo

Trasformare la giornata di shopping del Black Friday in un momento dedicato alla sostenibilità sociale, economica, ambientale. Dal 21 al 27 novembre torna, per la sua terza edizione, la Green Week organizzata da Acqua dell’Elba - Società Benefit e dalla Fondazione Acqua dell’Elba, realtà no-profit nata per contribuire a tutelare l’ecosistema dell’isola e a valorizzarne il patrimonio sociale e culturale. Una settimana di eventi, workshop e iniziative che metteranno al centro la cura del territorio e delle persone, con un'attenzione particolare alle generazioni future, e che sarà l'occasione per presentare le attività di sostenibilità e responsabilità sociale di Fondazione Acqua dell’Elba, previste per il 2023, dedicate ad ambiente, istruzione, cultura, sanità e arte.

Ad aprire la Green Week, il 21 novembre, sarà il lancio di Seif 2023 (Sea Essence International Festival) il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza che tornerà ad animare l’Isola d’Elba la prossima estate con la sua quinta edizione a tema “Transizioni”: al centro del dibattito, la necessità di integrare la transizione ecologica in nuovi equilibri ambientali, economici e sociali.

Durante la prima giornata della Green Week, la Fondazione racconterà lo stato dell’arte e gli sviluppi futuri del progetto 'La Via dell’Essenza' che realizzerà, in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, il sentiero costiero dell'Isola d'Elba. Sul tema sanità, invece, continua la collaborazione con le associazioni EndoElba, a sostegno delle donne affette da endometriosi, e Diversamente Sani Elba Onlus, punto di riferimento elbano per i malati oncologici e le loro famiglie. Inoltre, sarà proposto un bando di gara per co-finanziare progetti delle Pubbliche Assistenze dell’Isola d’Elba.

Fondamentale per il 2023 della Fondazione Acqua dell’Elba sarà inoltre l’ambito istruzione, con una serie di iniziative che prenderanno il via proprio durante la Green Week. Il 24 novembre, presso l’Istituto Foresi, verrà presentato agli studenti degli istituti scolastici superiori elbani il progetto 'Possea' di Marta Musso, giovane biologa marina vincitrice del Premio Donna di Mare 2022 della Commissione Oceanografica Intergovernativa (Ioc) dell’Unesco nell’ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo sviluppo sostenibile (2021-2030). Con “Possea” Marta Musso ha trasformato un vecchio furgone delle poste tedesche in un laboratorio itinerante per raccontare ed esplorare il mondo del plancton, tra esperienze sul campo, laboratori di apprendimento e materiale didattico-educativo dedicati alla cultura del mare.

Nelle scuole dell’Isola d’Elba, la Fondazione promuoverà anche iniziative dedicate alla parità di genere e all’empowerment femminile, grazie al lavoro avviato con Marzia Camarda, autrice, imprenditrice culturale ed esperta di didattica e gender equality, che sarà ospite dell’istituto Cerboni (23 novembre) per dare il via ad un percorso su questi temi che coinvolgerà docenti, studenti e studentesse.

Parità di genere ed empowerment femminile saranno al centro della Green Week anche con la presentazione del progetto 'Linee guida per il marketing e le relazioni esterne' (23 novembre), che mira a fornire ad Acqua dell’Elba e a tutti i suoi partner linee guida per la corretta gestione, trattazione e comunicazione, interna ed esterna, di questi temi. Tra le attività previste, la realizzazione di un decalogo che consentirà ad Acqua dell’Elba e ai suoi partner di lavorare sulla propria comunicazione interna ed esterna tenendo in conto le esigenze connesse alla tematica.

Il 25 e 26 novembre, infine, la Green Week si sposterà a Venezia per il Blue Friday, la due giorni organizzata dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco nell’ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (2021-2030) per trasformare il venerdì più nero dell’anno in un’occasione per salvaguardare e rigenerare il Mar Mediterraneo. L’iniziativa si svolgerà a Palazzo Zorzi, sede Unesco, per presentare progetti, promuovere iniziative culturali dedicate alla salvaguardia del mare e al ripristino della sua biodiversità.

Proprio per sensibilizzare a un consumo critico e consapevole, Acqua dell’Elba non prevede, come sempre, sconti in occasione del Black Friday. Piuttosto, all’acquisto di prodotti Acqua dell’Elba per un importo minimo di 98 euro, i clienti riceveranno in dono la “Green Box”, una confezione contenente un profumatore d’ambiente a scelta da 500 ml: il ricavato netto dell’intera operazione andrà a sostegno dei nuovi progetti della Fondazione Acqua dell’Elba.

Fondazione Acqua dell’Elba è una realtà no-profit nata nel 2022 per dare maggiore forza all’impegno da sempre profuso a favore dell’Isola d’Elba con una struttura dedicata, amplificare l’impatto delle attività sul territorio e contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone che lo vivono. Acqua dell’Elba - Società Benefit è un’impresa familiare fondata 22 anni fa da Fabio Murzi, Chiara Murzi e Marco Turoni. L’azienda, diventata nel 2021 Società Benefit, è impegnata sul fronte sostenibilità con molteplici progetti tra cui il Sea Essence International Festival e Elba 2035, progetto che punta a rendere l’Isola d’Elba ancora più attrattiva e sostenibile entro il 2035.

Nel 2021, Acqua dell’Elba ha lanciato il Manifesto di Sostenibilità, un documento che ha raccolto energie e idee del territorio attraverso il percorso partecipativo di Elba 2035 con lo scopo di creare una visione di futuro condivisa di sviluppo sostenibile per l’isola.