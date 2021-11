Acqua dell'Elba lancia 'Green Week'

Acqua dell’Elba, brand di fragranze ispirate dalla bellezza del mare, continua il suo impegno responsabile nei confronti della comunità elbana e dell’ambiente, in particolare del mare. È qui che l’azienda incentra sempre di più i suoi progetti per l’ambiente, tutelando e valorizzando così gli ecosistemi e le comunità che nel mare e sul mare trovano la propria casa. Per questo dal 22 al 26 novembre prossimi il brand ha organizzato una settimana dedicata alla sostenibilità, intesa in tutte le sue sfaccettature. L’obiettivo è quello di raccogliere proposte concrete nel solco di Elba2035, progetto che punta a migliorare la qualità della vita sull’isola da qui ai prossimi 15 anni.

Una settimana di eventi dedicati all’ambiente e agli obiettivi di sostenibilità da raggiungere in base a Elba2035, progetto ideato da Acqua dell’Elba che punta a rendere la 'Perla del Tirreno' ancora più attrattiva e sostenibile entro il 2035: questo il senso della 'green week', una cinque giorni organizzata dall’azienda elbana che mette sul piatto proposte, contenuti e progetti da realizzare per il futuro dell’isola e del pianeta. Il progetto Elba2035 è nato nel 2019 ed è andato avanti nel 2020 nonostante la pandemia. L’iniziativa punta a raccogliere le idee direttamente dal territorio, creando un percorso condiviso e dal basso tra i principali stakeholder elbani.

A coordinare i lavori sarà AzzeroCo2 - società di consulenza per la sostenibilità e l’energiafondata da Legambiente e Kyoto Club - che aprirà con una relazione sul 'cambiamento climatico e l’impatto sulle isole'. Per l’occasione Acqua dell’Elba presenterà il suo progetto di azzeramento carbonico, realizzato proprio in collaborazione con AzzeroCo2. Dal cambiamento climatico alla biodiversità e alla tutela delle specie marine protette: giovedì 25, al Centro de Laugier, si parlerà di Tartalove, la campagna di Legambiente volta a proteggere le tartarughe marine, una delle specie-simbolo più colpite dall’inquinamento e dal surriscaldamento dei mari. L’incontro sarà l’occasione per discutere anche della rinnovata partnership tra Acqua dell’Elba e Tartalove e delle iniziative realizzate nel 2021 e in programma per il 2022.

Tra queste, la campagna di sostegno a Tartalove in vista del Black Friday - per l’occasione rinominato 'Green Friday' - del giorno successivo, 26 novembre: un invito a donare qualsiasi cifra, dal piccolo al grande importo collegandosi alla pagina https://www.legambiente.it/tartalove/landing/ e seguendo le istruzioni. Un piccolo gesto che darà a tutti la possibilità di contribuire alla tutela di uno degli ecosistemi più rari e importanti del Mediterraneo. La campagna durerà fino al 29 novembre e prevederà anche un dono speciale: un profumatore da 500 ml, in tutte le fragranze Acqua dell’Elba marchiato 'Tartalove', in regalo a chiunque effettui acquisti sul sito www.acquadellelba.com per almeno 80 euro tra il 22/11 e il 29/11 incluso. In occasione degli eventi della 'green week', Acqua dell’Elba presenterà infine le attività di sostenibilità e responsabilità sociale in programma per il 2022 a partire da un nuovo e ancor più solido impegno sul fronte della sostenibilità sociale e della parità di genere e dell’empowerment femminile in particolare. L’appuntamento è per il 24 novembre, con una giornata di workshop interni su empowerment professionale, linguaggio e destrutturazione degli stereotipi