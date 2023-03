Acqua, il Dg It di Almaviva: "Il digitale è fondamentale"

Il digitale "è fondamentale" per tutelare la risorsa idrica. Nella Giornata Mondiale dell'Acqua è il direttore generale It di Almaviva, Antonio Amati, a sottolinearlo conversando con l'Adnkronos. "In linea con l’obiettivo Onu numero 6 dell’Agenda 2030, l’innovazione digitale punta alla riduzione degli sprechi, protezione degli ecosistemi legati all’acqua, miglioramento della qualità e riduzione dell'inquinamento delle acque, in particolare da sostanze chimiche pericolose" afferma Amati rilevando che "per rispondere a questo obiettivo il digitale è indispensabile e fondamentale". Il direttore generale It di Almaviva osserva inoltre che "abbiamo a disposizione fondi europei ReactEu e del Pnrr che vanno utilizzati nei tempi previsti, altrimenti decadono". "Sta a noi - afferma - cogliere questa opportunità e rispondere subito alla sfida, trasformando una rete idrica complessa ed articolata e non completamente valorizzata in un efficiente asset a supporto della crescita del Paese, grazie alle tecnologie e alle competenze digitali". (di Andreana d'Aquino)