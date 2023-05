Acqua MetroZerØ, Bergamo: “Acqua domestica di qualità non solo da bere ma anche da ‘mangiare’”

Il giusto trattamento dell’acqua del rubinetto favorisce risparmio e salute, rendendo l’acqua buona sia da bere che per cucinare

Gaverina Terme - Bergamo, 12 maggio 2023. La qualità dell’acqua che beviamo è un tema per il quale l’attenzione si fa sempre più alta, ma l’acqua è anche il principale ingrediente utilizzato in cucina, indispensabile, non solo per la migliore resa dei piatti, quanto soprattutto per vivere in salute.

“La qualità dell’acqua utilizzata per la cottura dei cibi e la preparazione di bevande influisce notevolmente sul sapore e sulle proprietà non solo di ciò che beviamo ma anche di quello che mangiamo. L’acqua in cucina è un ingrediente essenziale per la cottura di verdure, riso, pasta, zuppe, ma anche per realizzare impasti, tè, caffè e tisane, nonché le pappe dei bambini durante lo svezzamento; tuttavia pensare alla qualità dell’acqua che si ‘mangia’ risulta essere un concetto ancora paradossalmente sottovalutato”, spiega Enea Baroni titolare, assieme al padre Claudio, dell’azienda Acqua MetroZerØ di Bergamo. “Uno dei motivi per i quali non si beve l’acqua dal rubinetto è proprio perché, oltre all’odore di cloro, ha anche un sapore piuttosto sgradevole. In cucina, attraverso la bollitura vengono eliminati eventuali microrganismi ma, diversamente a quanto si creda, ciò non è sufficiente a depurare l’acqua della rete idrica da sostanze nocive quali: cloro, nitrati, arsenico, pesticidi, solfati, fluoro e molto altro. Durante l’ebollizione, infatti, queste sostanze chimiche non evaporano ma, anzi, si concentrano, diventando ancor più pericolose per la salute. Il giusto trattamento dell’acqua ad uso alimentare è dunque essenziale in una prospettiva sia gastronomica che salutistica”.

Acqua MetroZerØ è un’azienda bergamasca specializzata nel trattamento acqua per privati e aziende, fornendo consulenza e soluzioni su misura per ogni esigenza di spazio, garantendo un’assistenza capillare ed efficiente su varie tipologie di impianti. L’esperienza ultra ventennale di Acqua MetroØ ha reso l’azienda molto attenta e selettiva nella proposta di sistemi affidabili, realizzati con componenti di elevata qualità e progettati per prestazioni ottimali.

“Consumare regolarmente un’acqua di qualità, può fare davvero la differenza. Occorre dunque domandarsi cosa realmente sappiamo dell’acqua domestica e come è possibile intervenire per migliorarne le caratteristiche senza snaturarla. Installare un depuratore ad hoc è la soluzione ottimale in quanto consente di ottenere numerosi vantaggi - spiega Enea Baroni - in primis sul piano della salute, ma anche a livello economico, in quanto consente nel tempo di ammortizzarne i costi, senza trascurare che, potendo usufruire di acqua buona in casa, si riduce anche l’impatto ambientale derivante dalle bottiglie di plastica e dai trasporti delle stesse. Oggi in commercio c’è l’imbarazzo della scelta, esistono numerosi e validi sistemi per uso domestico che restituiscono bontà all’acqua, eliminando le sostanze nocive in essa disciolte e mantenendo le sostanze naturali necessarie. In fase di acquisto, però, bisogna prestare molta attenzione all’assistenza fornita dall’azienda venditrice - sottolinea Baroni - spesso, purtroppo, succede di incappare in situazioni in cui le aziende, venduto il depuratore, si dileguano lasciando i clienti abbandonati a sé stessi. Consapevoli di questa nota dolente del settore, la nostra mission non si limita soltanto alla vendita e all’installazione ma garantisce un’assistenza costante nel tempo: forniamo trasparenza sui costi da sostenere, non promettiamo ‘regali’ e ci focalizziamo sulla gestione degli impianti nel corso degli anni. Non a caso, ormai siamo alla seconda generazione di clienti, ovvero i figli che si rivolgono a noi per installare nuovi impianti con la garanzia di un’assistenza certa e specializzata”.

Contatti:

www.acquametrozero.it