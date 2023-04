Acqua MetroZerØ, Bergamo: “Ozonizzatore per lavatrice, bucato impeccabile, green ed economico”

L’ossigeno attivo trasforma l'acqua fredda in un efficace detergente ottimizzando i lavaggi ed i costi energetici

Gaverina Terme - Bergamo, 3 aprile 2023. “Scegliere di collegare un generatore d’ozono alla propria lavatrice porta una serie di vantaggi, sia sotto il profilo del benessere personale che ambientale, con un notevole risparmio energetico ed economico”, afferma Enea Baroni titolare, insieme al padre Claudio, dell’azienda Acqua MetroZerØ di Bergamo. “L’ozonizzatore pulisce e sanifica in profondità gli indumenti attraverso cicli di lavaggio più brevi, in acqua fredda e senza necessità di detersivi, disinfettanti e ammorbidenti, con conseguente riduzione di prodotti chimici nell’acqua di scarico ed eliminazione dei flaconi di plastica da smaltire. L’ossigeno attivo - spiega - è un gas naturale capace di eliminare i cattivi odori e gli agenti patogeni quali: batteri, funghi, muffe, e virus; riduce la quantità di allergeni presenti nel bucato, rispetta le pelli sensibili ed i capi risultano naturalmente morbidi, dai colori più vivi e dai bianchi più brillanti. Allo stesso tempo sanifica la lavatrice, rimuovendo lo sporco accumulato nelle guarnizioni interne, elimina il calcare e le incrostazioni ottimizzandone l'efficienza e la durata nel tempo”. Acqua MetroZerØ è un’azienda di Bergamo che unisce allo spirito dinamico ed innovativo un background ultra decennale nel trattamento dell’acqua in ambito privato e aziendale, fornendo soluzioni performanti e su misura per ogni esigenza di spazio. Ciò che caratterizza l’azienda bergamasca è la presenza costante sul territorio e l’attenzione al cliente grazie ad un’assistenza capillare, efficiente ed efficace su varie tipologie di impianti. Questa peculiarità, difficilmente riscontrabile nel settore, ne ha decretato il successo negli anni con il raggiungimento di una customer satisfaction a 360 gradi. “L’ozonizzatore per lavatrice è un piccolo dispositivo che genera ozono, ovvero ossigeno attivo, che viene installato esternamente alla lavatrice collegandolo al tubo di ingresso dell’acqua. Si tratta di una tecnologia già utilizzata nell’ambito della pulizia e della santificazione nelle lavanderie industriali, nei grandi alberghi, negli ospedali e nei laboratori”, precisa Enea Baroni. “I generatori di ozono sono semplicissimi da utilizzare e si stanno facendo apprezzare anche in ambito domestico, grazie ai formati ridotti e pratici che si possono installare senza necessità di opere murarie. E’ un sistema combinato in grado di rilasciare nell’acqua una quantità controllata di ozono durante il lavaggio e può essere collegato con qualsiasi lavatrice. Con questo sistema, l’ozono arricchisce l’acqua sanificando i capi per poi tornare ad essere ossigeno senza lasciare residui chimici, risultando molto più efficace del cloro e permettendo di igienizzare perfettamente il bucato a bassa temperatura, con un notevole risparmio energetico ed un beneficio per la salute umana e dell’ambiente”.

Contatti: https://www.acquametrozero.it/