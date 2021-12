Acqua, Mineracqua: "Rialzi del 35% penalizzano il settore minerali"

Da inizio anno il contesto economico è fortemente variato in termini penalizzanti per le imprese del settore delle acque minerali che subiscono un rapido e progressivo aumento dei costi di produzione, stimato in un valore medio del 35/40% a causa di una congiuntura caratterizzata dall’incremento dei prezzi delle materie prime e loro 'rarefazione', delle commodities energetiche, dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali da imballaggio, nonché dei trasporti.

“Il forte squilibrio della domanda/offerta a livello mondiale sta provocando nel nostro Paese forti rincari di tutte le materie prime, dell’energia, dei trasporti e più in generale di tutti i costi di produzione" afferma Ettore Fortuna, vicepresidente di Mineracqua.

"Questi rialzi dei prezzi del 35/40%, in uno scenario che al momento non ne vede una discesa per i prossimi mesi, non possono essere ulteriormente internalizzati e per questo chiediamo che a partire dal prossimo anno il mercato consideri seriamente le nostre richieste di adeguamento dei prezzi, che sono comunque al di sotto dei reali incrementi di costo. Solo così potremmo continuare a 'servire il mercato', pur facendo delle importanti rinunce in termini economici ma garantendo che il nostro prodotto, sempre più di prima necessità, arrivi nelle case degli italiani” aggiunge Fortuna.

Nel dettaglio si registrano aumenti dei costi energetici, delle materie prime, dei trasporti e dell'export. “L’impossibilità di intravedere una soluzione a breve termine di queste tensioni inflattive - continua Fortuna - obbliga il settore delle acque minerali ad un inevitabile adeguamento dei prezzi al consumo che resteranno, comunque, di gran lunga i più competitivi in ambito europeo”.

“La nostra categoria - conclude Fortuna - ha, infatti, una catena del valore molto compressa rispetto al resto dell’Europa per cui dobbiamo conciliare l’equilibrio costi/ricavi, anche per tutelare la nostra occupazione, prevalentemente localizzata in aree non industrializzate. Da parte nostra siamo aperti ad un confronto con gli attori del mercato, anche presso un tavolo ministeriale.”